호남대학교가 교수실에서 전공 과목 기출문제를 촬영하고 유포한 학생들을 징계 조치했습니다.



호남대에 따르면 지난달 한 학과 중간고사 과정에서 '족보' 형태의 시험문제가 일부 학생들에게 유포된 것을 파악하고 진상 조사에 착수했습니다.



조사 결과 한 학생이 교수실에 몰래 들어가 전공 시험 기출 문제를 촬영해 다른 학생들에 유포한 것으로 드러났습니다.



총 4개 과목 문제가 유출됐고 한 과목은 일치율이 80%에 달하는 것으로 나타났습니다.



특히 과거 성적이 낮은 학생들을 위한 프로그램에 참여했던 학생이 중간고사에서 만점에 가까운 점수를 맞은 것으로 전해졌습니다.



대학 측은 유출된 기출문제를 돌려 본 1·2학년 학생에 대해서는 0점 처리하고 재시험을 결정했습니다.



다만, 4학년 학생은 취업을 한 경우도 있어 성적을 그대로 유지하기로 하면서 일부 학생들이 반발하고 있습니다.



기출문제를 무단 촬영해 배포한 학생은 무기정학 처분을 내리고, 이를 공유한 학생들도 근신 처분했습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 서병욱, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)