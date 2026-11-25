▲ 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장

최태원 SK그룹 회장과 재산분할 소송 중인 노소영 아트센터 나비 관장이 최 회장 측의 화해권고 요청에 거부 의사를 밝혔습니다.조속히 소송을 매듭짓길 원한다면 절차에 시간이 걸리는 화해권고 결정보다 상고를 취하해 즉시 판결을 확정해야 한다는 취지입니다.노 관장의 대리인은 오늘(25일) 입장문을 내고 "최 회장 측 화해권고 요청에 동의하지 않는다는 취지의 서면을 (재판부에) 제출했다"고 밝혔습니다.대리인은 "최 회장에게 조기 해결의 진정성이 있다면 즉시 상고를 취하하길 바란다는 말씀을 드린다"고 덧붙였습니다.앞서 최 회장 측은 그제 재산분할 재상고심 재판부인 대법원 2부(주심 김성수 대법관)에 화해권고결정 요청서를 냈습니다.지난 7월 파기환송심에서 책정한 재산분할금 9천440억 원을 노 관장에게 전액 지급할 의사를 표시한 것으로 파악됐습니다.화해권고 결정은 재판부가 소송 당사자에게 합의를 권고하는 절차로, 원고·피고가 결정문을 받고 2주 안에 이의를 제기하지 않으면 확정판결과 같은 효력이 있습니다.이에 대해 최 회장 측은 "오랜 기간 이어져 온 분쟁의 원만하고 최종적인 마무리를 위한 것"이라고 설명한 바 있습니다.하지만 노 관장이 최 회장 측의 화해권고결정 요청을 거부한다는 의사를 밝히면서 재판부가 최 회장 측이 내세운 조건을 받아들여 화해권고를 결정할 가능성은 희박해졌다는 관측이 나옵니다.이에 따라 양측은 기존의 재상고심을 통해 재산분할 비율 등을 둘러싼 공방을 이어갈 것으로 전망됩니다.다만 최 회장이 노 관장 측 제안을 받아들여 상고를 취하하면 올해 7월 선고된 파기환송심 판결이 그대로 확정돼 약 9년 간 이어진 법정 다툼에도 종지부를 찍을 수 있습니다.파기환송심은 최 회장이 노 관장에게 9천440억 원을 현금으로 지급하라고 판결했습니다.재산분할 비율은 노 관장 3분의 1, 최 회장 3분의 2로 정했습니다.최 회장과 노 관장은 1988년 9월 결혼해 슬하에 세 자녀를 뒀으나 2017년 최 회장의 이혼 조정 신청을 시작으로 소송전을 이어왔습니다.이혼 소송 1심 재판부는 SK주식을 최 회장의 특유재산으로 보고 최 회장이 노 관장에게 위자료 1억 원과 재산분할로 현금 665억 원을 지급하라고 판결했습니다.2심은 2024년 5월 최 회장이 지급해야 할 위자료를 20억 원, 재산분할액을 1조 3천808억 원으로 대폭 늘렸습니다.SK그룹의 성장에 노태우 전 대통령의 '비자금 300억 원'과 노 관장의 기여가 있었기 때문에 SK 주식도 재산분할 대상이라고 판단한 것입니다.그러나 지난해 10월 대법원은 노 전 대통령의 비자금은 불법 자금이므로 이 돈이 SK에 유입됐다고 해도 재산 분할에서 노 관장의 기여로 참작할 수 없다며 사건을 다시 심리하라고 돌려보냈습니다.이때 위자료를 20억 원으로 산정한 2심 판단은 그대로 확정돼 파기환송심에선 재산 분할만 다뤄졌습니다.대법원판결 취지를 따른 파기환송심 판결이 나오자 최 회장은 불복해 재상고했습니다.이후 9천440억 원 가운데 7천억 원은 다투지 않고 나머지 2천440억 원에 대해서만 다투겠다며 상고 취지 감축 신청서를 냈습니다.노 관장은 상대방 상고에 맞서 자신에게 불리한 부분을 다투는 부대상고를 하진 않았습니다.(사진=연합뉴스)