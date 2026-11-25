▲ 롯데 수비 강화캠프

프로야구 롯데 자이언츠가 일본 미야자키 휴가시에서 진행한 수비 강화캠프 일정을 마무리했습니다.이번 캠프는 2027시즌 수비력 강화를 목적으로 4일부터 24일까지 총 21일간 4일 훈련·1일 휴식 일정으로 진행됐습니다.선수단은 기본기 점검과 상황별 수비 훈련을 집중적으로 소화했습니다.캠프를 마친 이동욱 감독은 "수비와 공격 모두 개인적인 루틴을 찾아가는 시간이었고, 자동화를 위해 시간을 투자했다"며 "선수들이 스프링캠프 전까지 몸으로 익혀 자기 것으로 만들 수 있길 바란다"고 말했습니다.캠프 최우수선수(MVP)에는 야수 나승엽과 투수 김기준이 선정됐습니다.나승엽은 "이번 캠프를 통해 올 시즌 부족했던 부분을 돌아보는 시간을 가졌다"며 "수비와 공격에서 루틴, 자동화 등 가르쳐 주신 부분들을 잊지 않고 비시즌 동안 잘 준비하겠다"고 전했습니다.롯데는 선수단의 기량 발전과 수비력 강화를 목표로 다양한 준비를 이어갈 예정입니다.(사진=롯데 자이언츠 제공, 연합뉴스)