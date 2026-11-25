▲ 잠실 개표소 시위

지난 6월 서울 잠실 올림픽공원 개표소 시위 현장에서 경찰관을 조롱하고 위협해 1심에서 징역형을 선고받은 20대 남성들이 항소심에서 피해 경찰관에게 사과하며 선처를 호소했습니다.서울동부지법 형사항소3부는 오늘(25일) 특수공무집행방해 혐의를 받는 박모 씨, 김모 씨, 김모 씨 등 남성 3명에 대한 항소심 공판기일을 열었습니다.이들은 시위 현장에서 한 경찰관을 따라다니면서 '가짜 경찰'이라고 외치고 다른 참가자들과 함께 그를 에워싸 위협을 가한 혐의를 받습니다.앞서 지난달 6일 1심에서 법원은 "공무집행방해는 정당한 공권력 행사를 무력화하고 공무원의 신체 안전까지 위협하는 범죄이므로 엄히 처벌할 필요가 있다"고 밝혔으며, 이들에게 각각 징역 6개월을 선고했습니다.이후 이들은 공탁과 관련한 법리 오해와 양형 부당을 이유로 항소했습니다.피고인 측 변호사는 "수사 초기부터 범행을 모두 인정하고 반성하고 있으며 어려운 가정형편 속에서도 무리하게 공탁했다"며 "초범임을 고려해 최대한 선처를 베풀어달라"고 요청했습니다.박 씨는 "경솔한 행동으로 밤낮으로 고생하는 경찰에게 피해를 줘 죄송하고 잘못된 행동에 큰 책임이 따른다는 것을 알게 됐다"고 밝혔습니다.김 씨(24)는 "후회와 반성으로 살아왔고 지금은 더욱 뼈저리게 반성하고 있으며 피해자와 가족에게 죄송한 마음뿐이고 사회에 나간다면 같은 실수를 반복하지 않고 성실히 살아가겠다"고 호소했습니다.다른 김 씨(23) 또한 "피해자에게 고개 숙여 사과하고 속죄하는 마음으로 살아가겠다"고 덧붙였습니다.이들에 대한 선고는 내년 1월 29일에 이뤄질 예정입니다.(사진=연합뉴스)