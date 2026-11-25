▲ 자료화면

올해 들어 3분기까지 태어난 아기가 작년보다 14% 넘게 증가하며 21만 명을 넘었습니다.증가율은 역대 최고 수준입니다.3분기 합계출산율 (여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 자녀 수)은 0.9명을 기록하며 올해 연간 합계출산율도 0.9명 대를 기록할 것이라는 기대감이 나옵니다.다만 출생의 근간이 되는 혼인은 지난 3분기에 전년 동기 대비로 11분기 만에 감소했습니다.국가데이터처가 오늘(25일) 발표한 '2026년 9월 인구동향'에 따르면 지난 9월 출생아 수는 2만 5천113명으로 작년 같은 달보다 2천731명(12.2%) 증가했습니다.월간 출생아 수는 27개월 연속 전년 동월 대비 증가세입니다.지난 9월 출생아 규모는 동월 기준 8년 만에 가장 많은 수준이며, 증가율은 2007년 9월(16.6%)에 이어 역대 2번째입니다.3분기(7∼9월) 태어난 아기는 작년 동기보다 7천872명(12.1%) 늘어난 7만 3천91명입니다.마찬가지로 2007년 3분기(15.6%) 이후 3분기 기준 가장 높은 증가율입니다.2007년은 '황금돼지띠' 효과로 출생아 수가 크게 늘었던 해입니다.올해 1∼9월 누계로는 21만 8천896명이 태어났습니다.작년 동기(19만 1천593명)보다 2만 7천303명(14.3%) 늘어나며, 증가율은 1981년 관련 통계 집계 이래 가장 높았습니다.출생아는 최근 2년간 증가해온 혼인, 30대 인구 증가, 출산에 관한 긍정적 인식 변화 등으로 꾸준히 증가하는 흐름입니다.3분기 합계출산율은 전년 동기 대비 0.09명 증가한 0.90명으로 집계됐습니다.3분기 기준 2018년(0.96명) 이후 처음 0.9명대를 기록한 것입니다.이에 올해 연간 합계출산율도 2019년(0.92명) 이후 7년 만에 처음으로 0.9명을 넘을 수 있다는 기대감이 나옵니다.다만 최근 들어서는 출생아의 '상고하저' 경향이 옅어지면서 예단하기는 어려운 상황이라고 데이터처 관계자는 설명했습니다.특히 30대가 증가세를 주도했습니다.3분기 모의 연령별 출산율은 전년 동기보다 25∼29세는 1.1명, 30∼34세는 8.2명, 35∼39세는 8.7명 증가했습니다.40세 이상도 0.3명 늘었습니다.첫째아 비중은 커지고 있습니다.3분기 출산 순위별 출생아 수 구성비를 살펴보면 첫째아가 63.5%로, 작년보다 1.3%포인트(p) 높아졌습니다.둘째아, 셋째아 이상은 각각 0.7%p, 0.6%p 하락했습니다.첫째아 출산 시 평균 결혼 생활 기간은 2.41년으로 0.02년 줄었습니다.그만큼 결혼 후 출산까지 걸리는 시간이 줄어든 것입니다.다만 출산의 선행지표 격인 혼인 건수는 감소세로 돌아섰습니다.지난 9월 혼인 건수는 1만 6천299건으로 작년보다 2천156건(11.7%) 감소했습니다.8월(-1.2%)에 이어 두 달 연속 감소했습니다.9월 추석 연휴 영향으로 혼인신고가 줄고, 내년부터 결혼세액공제가 혼인지원금으로 바뀐다는 정부의 발표 이후 신고가 지연된 영향으로 보인다고 데이터처 관계자는 설명했습니다.결혼이 추세적으로 줄어든다고 보기는 아직 어려운 상황이라고 덧붙였습니다.이에 3분기 혼인 건수는 5만 7천799건으로 집계돼 작년 동기보다 490건(0.8%) 줄었습니다.분기별 혼인 건수는 2024년 1분기부터 지속해 증가하다가 11분기 만에 감소한 것입니다.3분기 이혼 건수는 2만 2천750건으로 작년 동기보다 222건(1.0%) 줄었습니다.출생아 수 증가에도 사망자 수가 더 크게 늘면서 인구는 자연 감소 중입니다.9월 자연증가(출생아 수-사망자 수)는 -4천705명으로 자연 감소했고, 3분기에는 1만 5천957명이 감소했습니다.(사진=연합뉴스)