▲ K-뷰티 화장품을 구매하는 외국인들 (자료화면)

올해가 한 달여 남은 가운데 K-뷰티·푸드·패션·컬처 등 K-소비재 수출액이 이미 지난해 연간 실적을 넘어 역대 최대를 기록한 것으로 나타났습니다.관세청에 따르면 우리나라가 사상 첫 연간 누적 수출액 1조 달러를 달성한 올해 1월 1일부터 11월 19일까지 K-소비재 수출액은 286억 5천만 달러로 집계됐습니다.지난해 같은 기간보다 21.5% 증가한 것으로, 같은 기간 기준 역대 최대 규모입니다.기존 역대 연간 최대치였던 지난해 실적(270억 2천만 달러)보다 16억 3천만 달러 많기도 합니다.K-소비재 수출은 같은 기간 기준 4년 연속 증가했습니다.올해 증가율(21.5%)은 지난해 연간 증가율(8.6%)을 크게 웃돌았습니다.K-소비재 수출은 중소·중견기업이 이끌었습니다.K-소비재 관련 중소·중견기업 수출액은 259억 9천만 달러로 23.9% 증가했습니다.이는 전체 수출 증가액(50억 7천만 달러)의 98.8%를 차지하는 규모입니다.전체 K-소비재 수출에서 중소·중견기업이 차지하는 비중도 90.7%로 확대됐습니다.분야별로는 K-뷰티가 136억 5천만 달러로 34.6% 증가해 같은 기간 기준 역대 최대를 기록했습니다.전체 K-소비재 수출에서 차지하는 비중도 47.6%로 확대됐습니다.K-푸드는 109억 4천만 달러로 9.3% 늘어 역시 같은 기간 기준 역대 최대를 기록했습니다.특히 라면과 수산물이 각각 3억 6천만 달러, 3억 5천만 달러 늘어 전체 증가액의 75.8%를 차지했습니다.K-패션은 14.0% 증가한 31억 3천만 달러를 기록했습니다.같은 기간 기준 2013년 이후 가장 많은 수출액입니다.음반 등이 포함된 K-컬처 상품은 9억 2천만 달러로 36.5% 증가했습니다.4개 분야 가운데 증가율이 가장 높았고, 같은 기간 기준 수출액도 역대 최대를 기록했습니다.국가별로는 미국이 30.3% 증가한 56억 9천만 달러로, 중국(51억 달러)을 제치고 2004년 이후 22년 만에 K-소비재 최대 수출국에 올랐습니다.