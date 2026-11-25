▲ 서울의 한 은행에 붙은 대출 안내문 모습 (자료화면)

지난달 은행권 가계대출 금리가 2년 11개월 만에 연 5%를 넘어섰습니다.주택담보대출 금리는 14년 7개월 만에 최고 수준으로 오른 반면 일반신용대출 금리는 5개월 만에 하락했습니다.한국은행이 25일 발표한 '금융기관 가중평균금리' 통계에 따르면 10월 중 예금은행의 가계대출 가중평균금리(신규취급액 기준)는 연 5.02%로, 전월(4.96%)보다 0.06%포인트(p) 올랐습니다.변동형 중심의 주담대와 보증대출 금리가 오르며 가계대출 금리도 상승했습니다.가계대출 금리가 연 5.00%를 넘긴 것은 2023년 11월(5.04%) 이후 2년 11개월 만입니다.가계대출 중 주담대 금리는 4.98%로 전월보다 0.10%p 상승했습니다.주담대 금리는 지난 5월(4.32%) 이후 6개월 연속 상승해 2012년 3월(5.00%) 이후 14년 7개월 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다.이 중 고정형 주담대 금리는 5.13%로 전월보다 0.02%p 올랐습니다.작년 10월(3.97%) 이후 13개월 연속 상승입니다.변동형 주담대 금리는 0.14%p 오른 4.90%로, 6월(4.27%) 이후 5개월 연속 상승했습니다.주담대 중 고정형 금리 비중은 38.1%로 전월(34.2%)보다 3.9%p 확대됐습니다.고정형 대비 변동형 금리 상승폭이 확대된 영향이 작용했습니다.전세자금대출 금리는 4.63%로 0.06%p 올랐고, 보증대출 금리도 4.56%로 0.11%p 올랐습니다.일반 신용대출 금리는 6.43%로, 전월보다 0.06%p 낮아졌습니다.지난 6월(5.72%) 이후 5개월 만에 하락 전환했습니다.10월 기업 대출 금리는 4.55%로 전월(4.49%)보다 0.06%p 상승했습니다.단기 시장금리가 상승한 영향 등으로 대기업과 중소기업 대출 금리가 모두 올랐습니다.대기업 대출 금리는 4.45%로 0.08%p 올랐고, 중소기업 대출 금리는 4.65%로 0.02%p 올랐습니다.가계대출과 기업대출 금리가 모두 오르면서 전체 은행권 대출금리는 0.07%p 상승한 4.64%로 집계됐습니다.10월 저축성 수신(예금) 금리(신규 취급액 기준)는 연 3.62%로, 시장금리 오름세를 반영해 전월보다 0.17%p 올랐습니다.정기예금 등 순수저축성예금 금리(3.56%)와 금융채·CD 등 시장형 금융상품 금리(3.83%)가 각각 0.17%p, 0.14%p씩 상승했습니다.은행 신규 취급액 기준 대출 금리와 수신 금리의 차이, 즉 예대금리차는 1.02%p로, 전월보다 0.10%p 줄었고, 잔액 기준 예대금리차(2.20%p)는 0.01%p 하락했습니다.은행 외 금융기관들의 예금 금리(1년 만기 정기예금·예탁금 기준)는 상호저축은행(3.90%·+0.09%p), 신용협동조합(3.74%·+0.05%p), 상호금융(3.52%·+0.08%p), 새마을금고(3.71%·+0.09%p) 모두 상승했습니다.대출 금리는 상호저축은행(10.15%), 신용협동조합(5.30%), 새마을금고(5.12%)에서 각 0.35%p, 0.05%p, 0.15%p 오르고, 상호금융(5.05%)만 0.04%p 내렸습니다.(사진=연합뉴스)