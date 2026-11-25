▲ 창원지법 마산지원

술에 취한 상태에서 함께 있던 지인을 흉기로 찔러 숨지게 한 50대가 중형을 선고받았습니다.창원지법 마산지원 형사1부(윤민수 부장판사)는 25일 살인 혐의로 기소된 50대 A 씨에게 징역 25년을 선고하고, 치료감호와 20년간 위치추적 전자장치 부착을 명령했습니다.A 씨는 지난 4월 21일 경남 창원시 마산회원구 자신의 주거지에서 지인 60대 B 씨를 흉기로 여러 차례 찔러 살해한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.A 씨는 체포 직후 경찰 조사에서 "술에 취해 기억이 전혀 나지 않는다"는 취지로 진술하는 등 범행 당시 과도한 음주로 일어난 일을 기억하지 못하는 '블랙아웃' 상태였다고 주장했습니다.재판 과정에서 그는 범행 당시 알코올 관련 장애로 심신상실 상태에 있었다고 주장하기도 했습니다.앞서 A 씨와 B 씨는 범행 발생 사흘 전부터 매일 함께 술을 마셨고, A 씨는 술에 취해 119와 112에 "같이 있던 누나가 없어졌다", "무를 썰다가 손을 베였다"는 등 신고를 4차례 이상 반복한 것으로 파악됐다.이후 범행 당일 A 씨는 오후 1시 25분쯤 119에 "손가락이 베였다"고 신고했습니다.소방당국의 공동 대응 요청을 받고 출동한 경찰은 현장에서 심정지 상태인 B 씨를 발견하고, 술에 취해 있던 A 씨를 현행범 체포했습니다.재판부는 A 씨의 심신상실 주장을 받아들이지 않았습니다.또 범행 당시 심신상실 상태에 있었더라도 술에 취하면 폭력적인 행동을 할 수 있다는 점을 알면서 스스로 술을 마셔 심신장애를 일으켰으므로 이를 이유로 형을 감면할 수 없다고 설명했습니다.재판부는 "사람 생명을 침해한 데다 피해를 회복할 수 없고, B 씨와 가깝게 지냈음에도 돈을 주지 않는다는 이유로 범행했다"며 "엄벌이 필요하다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)