▲ 사기 투자 업체 홍보 영상

조직폭력배와 결탁해 투자 사기를 벌인 일당 44명이 경찰에 붙잡혔습니다.서울경찰청 광역수사단은 사기와 유사수신행위법 위반 등의 혐의로 44명을 검거하고, 이 가운데 폭력조직원 등 7명을 구속했다고 밝혔습니다.이들은 지난해 11월 투자회사를 세운 뒤, 해외 스포츠 도박 사이트에서 양방 베팅으로 수익을 내 매일 1%, 최대 300%의 수익과 원금을 보장하겠다며 투자자들을 속인 혐의를 받습니다.경찰 수사 결과 실제 양방향 배팅을 통한 수익 창출은 없었고, 뒤에 들어온 투자자 자금으로 기존 투자자에게 수익금을 주는 '폰지 사기' 수법이었던 것으로 드러났습니다.이들은 피해자는 61명으로부터 약 7억 5천만 원을 가로챘으며 자금 추적을 피하기 위해 투자금은 가상화폐로 받아온 것으로 파악됐습니다.특히 서울 지역 폭력조직원 2명은 투자설명회에 배치돼 위세를 과시하고, 피해자들의 단체 고소를 무마하는 등 사기조직의 해결사 역할을 한 것으로 조사됐습니다.경찰은 범죄수익 3억 7천7백만 원에 대해 기소 전 추징보전을 신청했습니다.(사진=서울경찰청 제공, 연합뉴스)