▲ 국민의힘 장동혁 대표가 24일 국회 의원회관에서 해양바이오산업 육성을 위한 국회 정책토론회 행사를 마친 후 기자들의 현안 관련 질문에 답하고 있다.

국민의힘 장동혁 대표가 친한(친한동훈)계 '조작 징계'에 관여했다는 의혹을 둘러싸고 당 내홍이 점점 깊어지는 모습입니다.전·현직 윤리위원이 장 대표의 윤리위 배후 조종을 통한 '한동훈 기획 제명' 의혹을 제기하자 장 대표 측이 의혹을 폭로한 윤리위원의 '금전 요구' 의혹으로 맞불을 놓았고, 비당권파 중진들마저 참전하면서 판이 커지는 형국입니다.최규동 전 윤리위원은 오늘(25일) 언론에 배포한 '10억 요구설의 진실'이라는 제목의 보도자료를 통해 6·3 지방선거 자문단 활동 대가로 10억 원의 컨설팅비를 요구했다는 의혹에 대해 정면 반박하고 나섰습니다.최 전 위원은 "장 대표가 올해 2월부터 최 교수에게 공천관리위원장 후보, 선거 구도, 지선 전략 등을 물어봤고 이후 장 대표가 공관위 부위원장을 맡아줄 것을 요청했다"며 "2월 11일에는 공관위원으로 임명해도 되겠느냐고 물어봐 승낙했다"고 주장했습니다.그러면서 "그러나 장 대표는 '애들이 반대해 안 됐다'며 그 대안으로 2월 중순경 '6·3 지방선거 전략기획단'을 당 공식 기구로 만들어 단장으로서 지선 실무를 총괄해 달라고 요청해 승낙하고 주요 본부장급을 물색했다"며 "장 대표가 인원, 활동계획 등을 정리해 달라고 요청해 8명의 본부장과 실무위원을 합해 총 27명으로 구성하고, 사무 공간과 재정지원이 필요하다고 보고했다"고 말했습니다.최 전 위원은 "기획단은 여론조사 분석, 공약 개발, 심사 기준 마련, 전국 선거 승리 전략 수립 등의 핵심적 역할을 수행하는데, 소요 비용은 최대 10억 원에서 최소 5억 원 정도가 필요해 사무총장·총무국장과 상의했다"며 "이후 장 대표에게 본부장급 인물들 이력서를 보내주고 '비용을 정희용 (사무총장) 소개로 총무국장과 상의했는데 협의 후 연락한다더니 아직 소식이 없다'고 메시지를 보냈다"고 주장했습니다.최 전 위원은 이 같은 내용이 담긴 텔레그램 메시지를 공개하면서 법원이 배현진 의원의 징계효력 정지 가처분 신청을 인용한 다음날인 지난 3월 6일 장 대표와 윤리위 사안을 논의한 메시지 캡처본도 공개했습니다.공개된 메시지를 보면 최 전 위원이 장 대표에게 윤리위 입장문 파일을 보내며 "입장문은 내일 점심시간쯤 나갈 것 같다. 오전에 (윤리위 측으로부터) 받기로 했다. 아까 상의드린 대로 간다"고 말하자 장 대표는 "오늘 윤리위는 아무 입장 내지 마시지요. 약간 무시 전략으로 가겠다"고 답합니다.이후 최 전 위원은 장 대표, 정희용 사무총장과 전략기획단 예산 논의를 위해 오찬을 했지만 의견이 맞지 않아 불발됐다고 주장했습니다.친한계와 비당권파 중진 의원들은 장 대표가 어제 '당 대표가 윤리위의 징계에 의견을 제시하는 것은 당연하다'는 취지로 해명한 데 대해 장 대표가 외부인을 통해 징계에 관여한 사실을 자인한 셈이라며 공개적인 비판을 이어갔습니다.5선 윤상현 의원은 페이스북 글에서 "현직 윤리위원까지 관련 자료를 공개한 상황에서 이를 '배신행위'로 규정하는 것은 적절한 대응이 아니다"라며 "당 대표의 의견 전달이 윤리위의 독립적인 판단을 침해하는 수단이 돼서는 안 된다"고 적었습니다.3선 이만희 의원은 채널A 유튜브 '정치시그널'에 출연해 "지금까지 드러난 것만 가지고도 대표의 처신 자체가 상당히 부적절해 보인다"며 "의견을 전달하더라도 윤리위원에게 직접 전달해야지, 3자를 통해 이뤄지는 것은 적절치 않다"고 비판했습니다.김재섭 의원은 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해 "당내 독립된 사법기구가 대표가 전달한 결정대로 결론을 내렸다면 당 시스템의 문제이니 장 대표가 당 대표로서 책임을 져야 한다"며 "장 대표도 '윤리위는 독립적인 기구라서 내가 어떻게 할 수 없다'고 말하지 않았냐"고 지적했습니다.반면 당권파는 당 대표의 단순한 의견 개진에 친한계가 조작 징계 '프레임'을 씌워 정치 공작에 이용하고 있다며 적극 반박하고 나섰습니다.박충권 의원은 KBS 라디오 '전격시사'에서 "대표의 의중을 받아들이고 받아들이지 않고는 윤리위원들의 선택이 아니겠냐"며 "조작이라고 한다면 징계 사유와 형량에 조작이 있었는지를 증명해야 하는데 그건 없고 조작이라는 프레임을 씌운 것"이라고 주장했습니다.이런 가운데 국민의힘 현직 윤리위원장도 최 전 위원을 향한 공격에 가세하고 나섰습니다.윤민우 윤리위원장은 오늘 입장문을 내고 최 전 위원이 5월부터 장 대표에게 요구한 자리를 받지 못하자 '대표를 끌어내려 다른 사람을 당 대표로 만들겠다'는 취지의 발언을 했다고 주장했습니다.또 자신에게 '당 대표로 만들어 줄 테니 전당대회에 나가라'고 하거나 한 의원 지역구인 '부산 북갑에 출마하라'고 권유했고, 지선 이후에는 최 전 위원이 '당 지지율을 떨어뜨리는 자들을 대량 징계하자'고 강하게 요구해와 묵살했다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)