▲ 국민의힘 정점식 원내대표가 23일 국회에서 열린 경제6단체 간담회에서 발언하고 있다.

국민의힘 정점식 원내대표가 국회 인사청문회를 마친 이용철 법무부 장관 후보자에 대해 "공소 취소 지휘자 이용철 임명 강행은 곧 공소 취소 강행 선언이고 이는 정권의 자멸이라는 점을 명심해야 한다"고 말했습니다.정 원내대표는 오늘(25일) 국회에서 현안 브리핑을 열고 "어제 이 후보자에 대한 인사청문회는 한마디로 이재명 대통령 공소 취소 추진 선포식이었다. 정성호 전 장관이나 김승원 전 후보자에 비해 훨씬 더 노골적인 공소 취소 추진 의지를 확인할 수 있었다"며 이같이 언급했습니다.이어 "이 후보자는 공소 취소를 지휘하지 않겠다는 말을 끝내 거부했고 심지어 청와대로부터 공소 취소 요청을 받았느냐는 부분에 대해서도 답변을 거부했다. 이는 이 대통령의 공소 취소 오더를 사실상 시인한 것"이라고 주장했습니다.그러면서 "이 후보자는 부적격자이기 때문에 합의로 부적격이라는 인사청문보고서를 채택할 게 아니라면 그 청문보고서 채택을 거부할 것"이라며 "따로 언급할 가치가 없을 정도로 저희 뜻은 명백하다"고 밝혔습니다.또한 "이 대통령의 '탈옥 트라이앵글'이 완전히 윤곽을 드러냈다. 꼭짓점에 각각 누가 있겠나. 지휘자는 이용철이고, 행동대장은 '탈옥 특검'이며, 골키퍼 사법부 협박은 '대법원장 탄핵'"이라며 "그야말로 이재명표 버뮤다 탈옥지대"라고 꼬집었습니다.정 원내대표는 민주당 김민석 대표가 조희대 대법원장 탄핵 추진 연대를 진보 야당에 제안한 데 대한 입장을 묻는 말에 "5당 연대를 제안했다는 건 그만큼 자기들의 죄를 나눠 가지기 위한 꼼수라 생각한다"고 답했습니다.한편, 정 원내대표는 전날 인사청문회를 마친 이태현 KBS 사장 후보자에 대해서도 "100% 부적격 인사이고 국민의힘은 인사청문보고서 채택에 응할 수 없다는 것을 밝힌다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)