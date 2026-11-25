▲ 사기 투자 업체 홍보 영상

해외 스포츠 경기에 베팅해 최대 300%의 수익을 낼 수 있다고 속여 투자금을 끌어모은 뒤 일부를 빼돌린 일당이 경찰에 붙잡혔습니다.이들은 폭력조직원을 투자회사 임원으로 앉히고 투자 설명회에도 동원한 것으로 조사됐습니다.서울경찰청 광역수사단 광역범죄수사대는 유사수신행위의 규제에 관한 법률 및 방문판매 등에 관한 법률 위반, 사기 등 혐의로 다단계·유사수신 조직원 44명을 검거하고 이 가운데 임원 등 7명을 구속했다고 25일 밝혔습니다.구속된 이들은 5월부터 9월까지 순차적으로 송치했고, 나머지 피의자 37명은 지난달 불구속 상태로 송치했습니다.해외로 달아난 총책 A(44) 씨에 대해선 체포영장을 발부받아 인터폴 적색 수배 조치했습니다.이들은 2024년 11월부터 작년 6월까지 금융 당국의 인가를 받지 않고 다단계 판매업 등록을 하지 않은 채 54억 원 상당 가상자산 테더(USDT)를 투자금 명목으로 모집한 혐의를 받습니다.아울러 이 기간 피해자 61명으로부터 약 7억 5천만 원을 가로챈 것으로 조사됐습니다.경찰은 나머지 투자금에 대해선 추적 중입니다.경찰에 따르면 사기 전과범 A 씨는 2024년 11월쯤 서울을 거점으로 활동하는 폭력 조직과 손잡고 투자회사를 세웠습니다.폭력 조직원 고문과 행동대장에게 임원 직책을 주고, 자금 관리책과 지역별 모집책도 따로 뒀습니다.아울러 폭력 조직원을 총책 A 씨의 경호원으로 활용하고, 투자 설명회에 배치해 위세를 과시하거나 다른 폭력 조직의 이권 개입을 차단하는 등 해결사로 이용했습니다.폭력 조직원들은 보호비 명목으로 A 씨 일당으로부터 약 3억 8천만 원을 받았습니다.조직 정비를 마친 A 씨 일당은 지난해 5월부터 본격적인 투자금 모집에 나섰습니다.이들은 부산 벡스코 등 전국 각지에서 개최한 투자 설명회에서 영국 도박회사 전문가를 고용해 스포츠 경기의 승패 양쪽에 베팅하는 양방 베팅 방식으로 매일 4∼6%의 수익을 내고 있다고 홍보했습니다.투자자에게는 원금 보장과 하루 1%의 수익을 약속했고, 하부 투자자를 모집하면 단계별로 투자금의 2∼8%를 후원 수당으로 주는 다단계 조직도 운영했습니다.새 투자자를 데려오면 최대 300%의 수익금을 지급한다고 속였습니다.이들이 일회성 가상화폐 지갑 주소 95개를 동원해 작년 6월까지 모은 투자금은 54억원에 달합니다.하지만 실제 베팅 수익은 없었고, A 씨는 신규 투자자 유입이 줄자 '사이트가 해킹돼 출금이 정지됐다'고 속이고 투자회사 사이트를 폐쇄한 뒤 작년 5월 30일 베트남으로 출국했습니다.경찰은 이를 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 수익금을 지급하는 돌려막기식 '폰지 사기'의 일종인 것으로 파악했습니다.피해자는 주로 40∼70대 주부나 장년층 등 투자 정보에 취약한 이들인 것으로 집계됐습니다.작년 12월 수사에 착수한 경찰은 피의자를 특정한 뒤 올해 5월부터 9월까지 주요 피의자 7명을 체포해 구속영장을 발부받았습니다.아울러 기소 전 추징보전 조치로 3억 7천700만 원 상당의 범죄수익을 동결했습니다.경찰은 "원금 보장과 고수익을 동시에 약속하는 것은 사기 또는 불법 유사 수신 범죄이므로 각별한 주의가 필요하다"고 당부했습니다.(사진=서울경찰청 제공, 연합뉴스)