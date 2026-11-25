▲ 러시아 국기 (자료화면)

러시아의 드론 생산 공장에서 북한인 노동자가 활동해 온 정황이 현지 법원의 절도 사건 판결문을 통해 드러났다고 미국의 북한 전문매체 NK뉴스가 현지시간 24일 보도했습니다.NK뉴스가 입수한 판결문에 따르면 러시아 타타르스탄 공화국 옐라부가 법원은 북한 국적자 강철훈이 지난달 15일 남의 신용카드를 훔쳐 133달러(약 18만 원) 상당의 물품을 구매하는 데 결제한 혐의로 유죄 판결을 내렸습니다.강 씨는 징역 1년형을 선고받았으나 피해자와 합의한 뒤 집행유예 1년으로 감형됐습니다.판결문에는 사건 발생 장소가 옐라부가 인근 '산업·기술 단지'로 명시됐습니다.이 일대에서 해당 조건에 부합하는 곳은 옐라부가 북쪽에 위치한 '알라부가 경제특구' 뿐이라고 NK뉴스는 짚었습니다.이 시설에는 이란이 설계한 자폭형 드론 '샤헤드'를 러시아형 '게란' 시리즈로 현지 생산하는 공장이 있습니다.러시아는 우크라이나의 방공망을 압도하는 대규모 공격에 '게란' 시리즈를 활용하고 있습니다.옐라부가 특구에서 북한인의 존재가 공식 기록으로 확인된 것은 이번이 처음입니다.앞서 미국 워싱턴DC의 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 산하 북한 전문 웹사이트 비욘드패럴렐은 올해 3월 대규모 북한 노동자와 기술자가 이곳에 투입됐을 가능성을 제기하면서, 북한이 러시아의 실전 드론 기술을 흡수해 자국의 무인기 전력을 고도화할 수 있다고 경고한 바 있습니다.다국적제재모니터링팀(MSMT)은 올해 9월 보고서에서 옐라부가 특구에 최대 2만 5천 명의 북한 노동자가 고용된 것으로 추산했습니다.유엔 대북제재위원회 전문가패널 출신인 슈지 수는 드론 생산 시설에 북한 노동자가 투입된 점을 "중대한 위협"으로 규정했습니다.그는 "전쟁 중인 국가의 생산 과정에 직접 관여함으로써 북한이 드론을 대량으로 생산하는 노하우를 축적하고 있다"고 말했습니다.판결문에 따르면 강 씨는 옐라부가 특구 내 구내식당 탁자 위에 놓은 신용카드를 발견한 뒤 자판기에서 물을 뽑아 사용 가능 여부를 확인했습니다.이후 다른 건물에서 샴푸와 비누를 산 데 이어 기숙사 인근 마켓에서 물품을 구매한 것으로 조사됐습니다.옐라부가 특구에는 아프리카, 남아메리카, 남아시아 출신 외국인 노동자들도 고용돼 있지만, 북한 노동자들의 처우와 통제는 이들과 크게 다른 양상을 보인다고 이 매체는 전했습니다.북한 노동자들이 다른 외국인들과 격리된 채 외부 정보 접촉이 제한되고 있으며 스마트폰 사용 없이 주로 끼리끼리 대화한다는 것입니다.러시아는 지난해 북한 국적자에게 약 3만 5천 건의 교육 비자를 발급했습니다.북한 노동자 고용을 금지한 유엔 제재를 우회하기 위해 러시아가 북한 노동자들을 학생으로 위장했을 가능성이 제기됩니다.(사진=게티이미지)