스티븐 스필버그가 폴 토마스 앤더슨과 손잡고 생애 처음으로 서부극에 도전한다.



미국 연예매체 데드라인은 23일(현지시간) 스필버그가 포커스 피처스와 케빈 배리의 소설 '겨울의 심장'을 원작으로 한 서부극을 준비 중이라고 보도했다.



원작 소설은 미국 서부에서 자신들만의 자리를 찾으려는 두 도망자의 이야기를 그린다. 단순한 서부극이 아닌 로맨스를 결합한 작품이다.



흥미로운 건 미국 영화계를 대표하는 신구 거장 스티븐 스필버그와 폴 토마스 앤더슨이 협업을 한다는 것이다. 스필버그는 연출과 제작을, 앤더슨은 각본을 맡는다.



스필버그는 1994년 '쉰들러 리스트'로 아카데미 작품상과 감독상을, 앤더슨은 올해 '원 배틀 애프터 어나더'로 아카데미 작품상과 감독상을 석권했다. 앤더슨이 연출을 하지 않고 각본만 맡는 것은 이번 영화가 처음이다.



캐스팅도 환상의 조합이 될 전망이다. 2024년 '오펜하이머'로 아카데미 남우주연상을 받은 킬리언 머피와 '햄릿'으로 올해 아카데미 여우주연상을 받은 제시 버클리가 호흡을 맞춘다. 두 배우는 아일랜드 출신이라는 공통점도 있다. 여기에 2016년 '스파이 브릿지'로 아카데미 남우조연상을 받은 바 있는 마크 마이런스로 합류했다. 그야말로 오스카 위너들이 뭉친 최고의 조합이다.



이 작품은 2027년 겨울 촬영을 시작하며, 2028년 극장 개봉을 목표로 한다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)