어제(24일) 부산 강서체육관에서 열린 프로배구 남자부 경기에서 대한항공이 OK저축은행을 세트 스코어 3대 2로 꺾고 시즌 첫 연승을 거뒀습니다.



1·2세트를 내준 OK저축은행은 3세트 20대 24 상황에서 내리 4점을 따내며 듀스를 만들었고, 승부를 5세트까지 끌고 갔습니다.



마지막 세트에서는 OK저축은행이 대역전승을 눈앞에 뒀지만 비디오 판독으로 기사회생한 대한항공이 결국 승리를 가져갔습니다.



경기 종료 후에도 OK저축은행 김재헌 감독대행과 선수들은 판정에 항의했고, 김 감독대행은 사후판독을 요청했다고 밝혔습니다.



연이은 비디오 판독으로 양 팀의 희비가 엇갈린 2시간 51분의 대혈투를 <스포츠머그>에서 전해드립니다.



(구성·편집: 주현 / 제작: 스포츠취재부)