대륙 고기압이 확장해 오면서 오늘(25일) 아침 곳곳에서 영하권의 추위가 나타났습니다.



서울의 아침 최저 기온은 영하 4.4도까지 뚝 떨어졌는데요.



그래도 추위를 조금만 참아주신다면 낮부터는 기온이 서서히 오르기 시작해 내일은 평년 수준을 훌쩍 웃돌면서 추위가 주춤하겠습니다.



오늘 지역별 낮 기온 자세히 한번 살펴보겠습니다.



서울의 낮 최고 기온 7도, 광주 10도, 부산은 11도 예상됩니다.



동해안을 따라서는 나흘째 건조특보가 이어지고 있습니다.



대기가 무척 메말라 있어서 작은 불씨도 큰 불이 되기 쉽습니다.



불씨 단속 철저하게 해주셔야겠습니다.



당분간 비나 눈이 오는 날이 잦겠습니다.



목요일에는 경기와 영서 북부 지역에 비나 눈이 내리겠고요.



금요일에는 중서부와 전북 지역에 비 소식이 들어 있습니다.



토요일에는 충청 이남과 제주를 중심으로 비나 눈이 내리겠습니다.



(안수진 기상캐스터)