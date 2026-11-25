미국 버지니아, 군복을 갖춰 입은 96살의 노병이 한 한국 사진작가를 맞이합니다.



6.25 참전용사 로버트 드 마르셀러스 예비역 육군 대령.



전쟁이 한창 중인 1952년, 22살의 나이로 철원 전선에 투입됐고 중공군과 수 차례 교전 중 큰 부상까지 입었습니다.



두 시간여 작업을 거쳐, 참전의 기억이 응축된 사진이 노병의 손에 건네집니다.



[로버트 드 마르셀러스/미 예비역 육군 대령 : (여기 있습니다.) 정말, 정말 멋진 사진입니다. 감사합니다.]



6.25 참전용사들을 사진과 영상으로 기록해 온 라미 현 작가는 10년 동안 전 세계를 돌며 2천600여 명의 참전용사를 카메라에 담아 헌정해 왔습니다.



미국의 작은 마을에서 뉴질랜드 가정집, 유럽의 요양원까지.



참전용사들은 무엇보다 자신들이 아직 잊혀지지 않았다는 사실에 가장 큰 위로를 받습니다.



[레스 크롬웰/예비역 미군 조종사 (2021년 5월) : (당신을 위한 태극기입니다.) 오 세상에. 제가 왜 우는지 이해하지 못할 겁니다. 제가 얼마나 이런 순간을 기대했는지 모릅니다. 미안합니다. 정말 이보다 더 좋을 순 없을 겁니다.]



누군가는 더 늦기 전에 참전 용사를 1명이라도 더 기록하고, 감사함을 전해야 한다는 생각.



그래서 세운 자립형 비영리 재단을 통해 '프로젝트 솔져'를 시작했고, 참전 용사들의 사진을 찍고, 무료로 전하고, 기록으로 남기고 있습니다.



[라미 현/사진작가 : 사진 값이 얼마냐고 물으시는데요, 이미 69년 전에 다 내셨습니다. 저희가 많은 빚을 졌습니다. 이건 보답입니다. 이미 저희를 위해 훌륭한 일을 해주셨습니다.]



취지에 공감한 후원과 자원봉사가 동력입니다.



[최정안/자원봉사자 : (참전용사들이) 오히려 더 저희를 더 따뜻하게 맞이해 주시고 저희를 더 자랑스럽게 생각해 주시는 것 같아요.]



6.25 참전용사 대부분은 이제 아흔을 넘겼습니다.



이들의 희생을 기록할 수 있는 시간이 얼마 남지 않은 이유입니다.



주한미군전우회는 라미 현 작가에게 지난달 이 같은 공로를 인정해 특별상을 수여했습니다.



[라미 현/사진작가 : Freedom is not free, 자유는 공짜가 아니다. 사실은 저희가 하는 목적이 그거예요. 당신은 영웅입니다. 당신은 충분히 우리에게 감사를 받고 역사에 기록될 만한 인물입니다.]



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 최진화)