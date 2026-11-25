<앵커>



제주에서 새끼 고양이 여섯 마리가 비닐봉지 네 겹에 싸여 길거리에 버려진 채 발견됐습니다. 이처럼 동물 학대 사건이 끊이지 않고 있지만, 실제 처벌은 솜방망이인 게 현실입니다.



JIBS 권민지 기자입니다.



<기자>



비닐봉지 네 겹에 꽁꽁 싸인 채 발견된 아기 고양이 여섯 마리.



눈도 제대로 뜨지 못하는 상태로, 태어난 지 일주일쯤 된 것으로 추정되고 있습니다.



누군가 고양이들을 길거리에 유기한 겁니다.



[김은숙/동물보호단체 혼디도랑 대표 : 연약한 동물이고 어린 개체잖아요. 근데 그걸 네 번이나 꽁꽁 싸매서 묶었다는 건 그냥 아예 질식사를 시키려고 하지 않았나. 아주 위험한 상황이었던 것 같습니다.]



동물의 생명을 위협하는 학대 사건은 잇따르고 있지만, 동물 학대 피고인이 실형을 받는 경우는 적습니다.



최근 3년간 제주에서 동물보호법 위반 혐의로 기소된 피고인 10명 가운데 실형이 선고된 경우는 1명뿐이었습니다.



2024년에는 서귀포에서 개의 입을 케이블 타이로 묶어 죽음에 이르게 하는 사건이 발생했지만, 300만 원의 벌금형에 그쳤습니다.



동물 보호 단체들은 학대 범죄를 예방하기 위해서는 처벌 수위부터 높여야 한다고 주장합니다.



동물을 물건으로 취급하는 현행 민법 체계도 바꿔야 한다는 목소리가 나오고 있습니다.



[김란영/생명환경권행동 제주비건 대표 : 문제의식을 굉장히 법원에서는 잘 느끼지 못하고 있는 상황인 것 같은데 이러다 보니까 시민들은 안일하게 생각해서 학대를 계속적으로 이행하는 그런 상황이 되기 때문에 이제는 정말 처벌을 강화했으면 좋겠습니다.]



전국에서 경찰에 접수되는 동물 학대 사건은 해마다 6천 건을 넘고 있습니다.



동물 학대의 재발을 막기 위해 처벌의 실효성을 높이고, 관련 법 제도도 정비해야 한다는 요구가 커지고 있습니다.



(영상취재 : 강명철 JIBS)



JIBS 권민지