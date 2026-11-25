<앵커>



GPS 신호가 잡히지 않는 깊은 숲속에서도 드론 여러 대가 스스로 길을 찾아 실종자를 수색하는 기술이 개발됐습니다. 장애물을 피해 자율비행하고, AI가 실종자와 유류품까지 찾는다고 하는데요.



TJB 김소영 기자가 취재했습니다.



<기자>



나무가 빽빽하게 들어선 숲속.



구역을 배정받은 드론들이 동시에 날아올라 수색을 시작합니다.



나무 등 장애물을 피해 비행하며 실종자로 추정되는 인물과 유류품을 잇따라 찾아냅니다.



한국전자통신연구원이 개발한 다수 드론 자율비행 시스템입니다.



기존 드론은 GPS 신호를 기반으로 위치를 파악하기 때문에 신호가 닿지 않는 숲 속에서는 자율비행에 한계가 있었습니다.



연구진은 이를 해결하기 위해 자신의 위치를 측정하면서 주변 지도를 동시에 만드는 'SLAM'기술을 적용했습니다.



GPS 없이도 주변 지형과 장애물을 3차원으로 파악하고, 자신의 위치와 비행경로를 스스로 찾아가는 겁니다.



드론이 촬영한 영상과 3차원 공간 정보는 이동관제시스템으로 실시간 전송되며 AI가 영상 속 실종자와 유류품을 찾아냅니다.



[최상혁/ETRI AI로봇·모빌리티연구본부 자율비행연구실장 : 드론이 전송한 3차원 위치 좌표를 매핑해서 실종자가 어느 위치에 있는지 그리고 구조자가 과연 들어갈 수 있는 공간이 있는지, 어디로 데리고 나와야 되는지를 (확인합니다.)]



특히 담요나 옷 등에 신체 일부가 가려진 경우에도 실종자를 탐지할 수 있도록 낮과 밤, 다양한 환경에서 수집한 학습 데이터를 구축했습니다.



드론 여러 대가 구역을 나눠 동시에 임무를 수행하는 만큼 한정된 시간에 더 넓은 지역을 수색할 수 있을 것으로 기대됩니다.



[차치훈/ETRI 자율비행연구실 책임연구원 : 실종자나 조난자 (수색을) 중심으로 개발했지만, 재난 상황에서 붕괴된 건물이나 탐색을 해야 되거나, 건물을 조사하거나 이런 부분에도 다 활용할 수 있습니다.]



연구진은 다음 달까지 기술개발을 마무리하고 시스템을 경찰청에 이관할 계획으로, 경찰은 이후 현장 검증과 훈련을 거쳐 실제 실종자 수색에 투입할 방침입니다.



또 앞으로 드론의 무게를 줄이고 배터리 성능과 비행시간을 늘리는 등 현장 활용도를 높이기 위한 후속 기술 개발도 이어갈 계획입니다.



(영상취재 : 김일원 TJB, 화면제공 : 한국전자통신연구원)



TJB 김소영