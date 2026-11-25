<앵커>



이런 가운데 젠슨 황 CEO가 전사회의를 열고 전 직원에게 사과했습니다. 하지만 기존 경영 체제는 그대로 유지하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌습니다.



이 강 기자입니다.



<기자>



젠슨 황 CEO가 현지시간 24일 전사회의를 열고 "심각한 개인적인 실수를 저질렀다"며 사과했다고 블룸버그 통신 등이 보도했습니다.



보도에 따르면 젠슨 황은 해당 회의가 "지금까지 진행한 회사 회의 가운데 가장 힘들고" 자신의 인생에서 "두 번째로 힘든 회의"라며 "가장 힘들었던 대화는 아내와 나눈 것"이라고 털어놨습니다.



잇단 불륜 스캔들에 대해 "가족과 아내에게 상처를 줬고 여러분 모두에게 상처를 줬다"고 반성했습니다.



또 현재 심리치료를 받고 있다며 "매일 1시간 30분씩 심리 상담이 큰 도움이 되고 있다"고 덧붙였습니다.



그러나 젠슨 황은 별도 승계 계획은 필요하지 않으며 기존 경영제체를 유지하겠다는 의지를 밝힌 것으로 전해졌습니다.



파이낸셜타임스는 젠슨 황이 "엔비디아는 다른 기업과 같은 방식의 승계 계획이 필요 없는 팀제를 구축했다"며 "별도의 승계 계획은 불필요한 위계질서를 만들 우려가 있다"고 말했다고 전했습니다.



고위 임원 수십 명이 창업자인 자신에게 직접 보고하는 독특한 지배 구조를 전면 개편할 계획이 없음을 내비친 것입니다.



젠슨 황의 복귀와 관련해서는 우려의 목소리가 이어지고 있습니다.



CNN과 뉴욕타임스는, 젠슨 황이 복귀하면서 최근 침체된 AI 업계의 구원투수가 될 것이라는 기대가 생겼지만, 동시에 엔비디아가 이사회의 무능과 CEO의 도덕적 해이를 드러내며 언제든 터질 수 있는 리스크를 짊어졌다고 지적했습니다.



(영상편집 : 김경연)