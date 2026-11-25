<앵커>



잇따른 급락 끝에 어제(24일) 급반등 했던 코스피가 오늘은 장 시작과 동시에 급락하고 있습니다. 5% 넘게 떨어지며 4천700선으로 밀려났고 개장하자마자 매도 사이드카도 발동됐습니다.



김기태 기자입니다.



<기자>



코스피는 오늘 장이 열리자마자 5% 넘게 하락해 단숨에 4천700대로 주저앉았습니다.



전날 급등으로 5천 선을 회복했던 코스피가 하루 만에 상승분 대부분을 되돌리는 모양새입니다.



매도세가 몰리면서 장초반부터 급락을 보이자, 개장 8분 만에 매도 사이드카가 발동돼 프로그램 매도호가 효력이 5분 동안 정지되기도 했습니다.



올해 들어 유가증권시장에서 발동된 62번째 사이드카이자 33번째 매도 사이드카입니다.



오전 내내 외국인과 기관이 순매도하며 지수를 끌어내리고 있고, 개인은 순매수 중입니다.



전날 6%대 강세를 보였던 삼성전자와 SK하이닉스는 8%대 급락하고 있습니다.



SK스퀘어와 삼성전기 등 시가총액 상위 종목 대다수도 약세를 보이고 있습니다.



장 초반 급락세는 간밤 뉴욕증시에서 나스닥과 필라델피아 반도체 지수 등 미국 기술주가 약세를 보인 영향으로 풀이됩니다.



젠슨 황 CEO의 복귀가 AI 산업에 대한 투자 심리를 일시적으로 개선했지만, 데이터센터 등 대규모 인프라 투자의 지속 가능성과 수익성을 둘러싼 근본적인 우려를 해소하지는 못한 것으로 보입니다.



트럼프 대통령의 미국 행정부가 추가 관세 부과 움직임을 보이는 것도 시장의 불확실성을 키우고 있습니다.



미국 무역대표부는 조만간 한국을 포함한 16개 경제 주체에 대한 '과잉 생산 관세' 조사 결과를 발표할 것으로 전망됩니다.



코스닥은 외국인과 기관이 모두 순매도에 나서면서 1%대 하락 중입니다.



서울 외환시장에서 원 달러 환율은 1천340원대에서 거래되고 있습니다.



(영상편집 : 안여진)