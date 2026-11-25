▲ 호신용품

일본에서 주소와 자산 내역 등 개인정보가 잇따라 유출되자 범죄의 표적이 될까 불안에 떤 시민들이 전기충격기와 최루 스프레이 등을 구입하며 자력 방어에 나섰습니다.현지시간 25일 TV아사히에 따르면 최근 무인양품, 게이오전철 등 여러 기업이 사이버 공격을 받아 이용자의 주소와 자산 정보가 새 나가면서 자택 보안을 걱정하는 목소리가 커지고 있습니다.도쿄 아키하바라의 호신용품 전문점 보디가드 도쿄 아키바점에는 가족 단위로 매장을 찾아 전기충격기와 가족 4명 몫의 호신용 삼단봉을 한꺼번에 사 가는 손님까지 등장했습니다.최루 스프레이를 구매한 한 시민은 "정보 유출을 막기 어렵다면 스스로 할 수 있는 방어책이라도 최대한 갖춰야겠다고 생각했다"고 말했습니다.이 매장 관계자는 "유출 보도가 나온 10월 중순부터 손님이 꾸준히 늘어 이달 매출은 평소보다 1.5∼1.6배 수준으로 뛰었다"고 전했습니다.불안 심리가 번지면서 사회관계망서비스에서는 일본도 자위론까지 고개를 들었습니다.온라인에는 강도에 대비해 일본도를 갖추자거나 실내에서 휘두르기 좋은 짧은 일본도가 동났다는 글과 품절 화면 사진까지 퍼지고 있습니다.하지만 도검 업계와 법조계는 이 같은 움직임에 우려를 나타냈습니다.도검 판매점 '아슈미술' 측은 "원래 저렴하게 판매해 늘 품절 상태였을 뿐 방범 수요 때문이 아니라며 일본도는 미술품이자 문화재로 허가된 물품이지 호신용이 아니"라고 선을 그었습니다.일본도를 소지하려면 칼에 미술품 등록증이 붙어 있어야 하고 지자체에 신고도 해야 합니다.또 자기방어 목적이더라도 일본도를 사용할 경우 법적 위험도 크다는 경고도 나옵니다.한 법조계 관계자는 맨손으로 덤비는 상대를 일본도로 베어 치명상을 입히면 정당방위가 아닌 과잉방어로 살인이나 상해죄가 적용될 위험이 크다고 지적했습니다.(사진=연합뉴스)