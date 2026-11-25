▲ 코파 아메리카 트로피

미국이 2024년에 이어 2028년에도 코파 아메리카(남미축구선수권대회)를 개최합니다.남미축구연맹(CONMEBOL)과 북중미카리브축구연맹(CONCACAF)은 24일(이하 현지 시간) 2028년 코파 아메리카를 미국에서 연다고 밝혔습니다.대회 기간은 2028년 6월 9일부터 7월 9일까지이며, 개최 도시와 경기장은 추후 발표됩니다.미국은 이 대회 직후 2028년 7월 14일부터 로스앤젤레스(LA) 올림픽도 개최합니다.코파 아메리카는 원래 남미 축구의 최강국을 가리는 대회로, 1916년부터 열렸습니다.48회째인 2024년 대회는 CONMEBOL과 CONCACAF의 협약으로 남미 10개국과 북중미 6개국이 참가한 가운데 미국에서 열려 아메리카 대륙 전체의 축제로 펼쳐졌습니다.CONMEBOL과 CONCACAF가 파트너십을 연장하면서 2028년 코파 아메리카도 마찬가지로 CONCACAF 소속 6개 국가가 참가하는 가운데 미국에서 열리게 됐습니다.CONCACAF에서 출전할 국가는 2027년 6∼7월 열리는 골드컵으로 가려질 예정입니다.코파 아메리카에서는 최근 2개 대회인 2021년과 2024년 리오넬 메시(인터 마이애미)를 앞세운 아르헨티나가 연속 우승을 차지했습니다.역대 최다 16회 우승을 보유한 아르헨티나는 지난달 대표팀에서 은퇴한 메시 없이 2028년 대회에서 타이틀 방어에 도전합니다.빅터 몬탈리아니 CONCACAF 회장은 "이번 협약으로 CONCACAF 6개국 대표팀이 세계 최고의 팀들과 경쟁하는 새로운 기회를 얻게 될 것이며, 골드컵의 경쟁적 중요성도 강화될 것"이라고 밝혔습니다.알레한드로 도밍게스 CONMEBOL 회장은 "코파 아메리카는 단순한 대회 그 이상이다. 우리의 정체성과 역사, 남미 축구의 위대함을 보여주는 일부"라면서 "이번 대회로 축구엔 국경이 없다는 것, 우리가 큰 믿음을 가질 때 더 멀리 나아갈 수 있다는 걸 증명하는 기회가 될 것"이라고 말했습니다.(사진=연합뉴스)