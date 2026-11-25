▲ 고층 건물 늘어선 일본 도쿄 도심 모습

한때 전세계 국내총생산(GDP)의 18%에 이르렀던 일본 GDP 비중이 올해 3% 수준으로 쪼그라들 것으로 분석됐습니다.오늘(25일) 아사히신문은 국제통화기금(IMF) 통계를 분석해 일본 GDP가 세계 전체 GDP에서 차지하는 비중이 올해 시장 환율 기준과 구매력 평가 기준 모두에서 3% 수준으로 축소될 전망이라고 보도했습니다.IMF는 최근 발표한 '세계경제전망'에서 올해 일본의 명목 GDP를 4조 3천419억 달러로 예상했습니다.한때 세계 2위 경제 대국이었던 일본이 내년에는 명목 GDP 기준 경제 규모에서 인도와 영국에 추월당해 6위로 밀려난다는 전망도 내놨습니다.일본 GDP가 세계 GDP 총액에서 차지하는 비중은 거품경제 시대의 여파가 남아있던 1990년대에 시장 환율 기준으로 18%, 구매력 평가 기준으로는 9%에 달했습니다.구매력 평가 기준 GDP란 각국의 물가 수준을 같다고 보고 각국 통화의 실질 구매력을 기준으로 산출한 국내총생산을 말합니다.이후 일본 경제는 첨단 반도체 산업에서 주도력을 잃고 저출산·고령화 속 저성장을 거듭했고, 1인당 GDP는 한국에 역전당했습니다.IMF에 따르면 한국 1인당 GDP는 올해 4만 3천512달러로 사상 처음으로 4만 달러를 넘길 것으로 예상되는 반면, 일본은 3만 5천400달러에 그쳐 한국이 일본의 약 1.2배 수준이 될 것으로 전망됩니다.미쓰비시 UFJ 리서치컨설팅 분석가는 구매력 평가 기준 환율과 비교해 현재 시장 환율에서 엔화 가치가 상당히 저평가돼 있어, 달러화로 환산한 일본 GDP가 작게 나타나는 원인 중 하나가 되고 있다고 설명했습니다.각국 물가 수준이 같다고 놓고 본 구매력 평가 기준으로는 엔화가 1달러당 94.14엔인데 시장 환율 기준으로 160엔 안팎이어서 달러로 계산한 일본 경제의 덩치가 실제보다 쪼그라들어 보인다는 것입니다.하지만, 시장 환율 기준 GDP 축소 폭이 유독 커 보이기는 해도 구매력 평가 기준에서 역시 일본 GDP의 비중이 1990년대의 3분의 1로 토막 난 것은 일본 경제의 실질적인 성장 정체를 드러낸다는 분석도 나옵니다.엔저 현상으로 인해 다른 나라보다 물가 상승이 더 가파르게 진행된다면, 향후 엔화 가치가 더 낮아질 악순환이 생길 가능성도 지적됩니다.엔저가 수출 대기업의 실적 방어에는 일부 도움이 됐지만, 내수 위주의 중소·영세 기업에는 수입 물가 상승이라는 직격탄을 날리고 있습니다.올해 들어 10월까지 일본 기업들의 엔저에 의한 도산은 67건으로 전년 동기보다 19% 늘었습니다.이미 지난해 연간 엔저 도산 건수 65건을 웃돈 것으로, 엔저 도산은 특히 중소·영세 기업에서 두드러진 것으로 파악됐습니다.(사진=연합뉴스)