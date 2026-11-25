▲ 젠슨 황, 트럼프 미 대통령

도널드 트럼프 미국 대통령이 엔비디아 최고경영자(CEO)로 복귀한 젠슨 황이 의회에서 사실대로 증언하기를 바라며 반드시 필요할 경우 사면을 선택할 가능성도 열려있다는 입장을 밝혔습니다.트럼프 대통령은 현지시간 24일 뉴욕포스트 인터뷰에서 "황 CEO가 다음주 하원 외무위원회 면담과 상원 은행위원회 청문회에서 형사상 불리한 진술을 거부할 수 있는 수정헌법 제5조를 행사할 필요는 없다고 본다"면서 "사람들에게 흥미로운 이야기가 될 것"이라고 말했습니다.이어 "그저 진실을 말하기를 바란다. 변호인들이 조언하겠지만 내가 본 그는 언제나 100% 떳떳하고 아주 똑똑한 사람이었다"고 강조했습니다.트럼프 대통령은 잠재적 범죄 혐의에 대한 사면 가능성을 묻자 "언제든 선택지가 될 수 있지만 필요하지는 않을 것으로 생각한다"고 답했습니다.앞서 민주당과 공화당 의원들은 황 CEO가 국가 안보에 위협이 되는지, 중국으로의 반도체 선적에 관한 수출 통제를 위반했는지 등에 대한 해명도 듣기 전에 그를 복귀시킨데 대해 강도높게 비판했습니다.트럼프 대통령은 미국이 인공지능(AI) 분야의 우위를 지키는데 엔비디아의 성공이 필수적이라고 강조하고, 지난해 인텔이 지분 10%를 정부에 넘긴 사례를 언급하며 "엔비디아가 정부에 지분을 제공하는 방안도 열려있다"고 말했습니다.황 CEO의 복귀에 직접 개입한 이유에 대해서는 "만약 엔비디아가 그를 대체할 잘못된 인물을 선택한다면 여러 면에서 미국에 끔찍한 일이기 때문"이라고 설명했습니다.또한 트럼프 대통령은 중국 스파이 의혹을 받는 앨리스 황 및 최소 두명의 사내 직원과의 스캔들 외에 황 CEO가 복귀하기전 추가로 시인한 혼외관계의 세부 사항은 파악하지 못했다고 말했습니다.다만 그가 중국 정부와 의심스러운 연결고리를 가진 다른 여성들과 관계를 맺지는 않은 것으로 알고 있다고 덧붙였습니다.트럼프 대통령은 "황 CEO가 복귀 과정에서 모두 몇건의 혼외관계를 실토했는지 정확히 알지 못한다"면서 "그 문제에는 정말 관여하지 않았다. 나는 섹스 문제 보다 칩 문제에 훨씬 더 깊이 관여했다"고 농담을 던졌습니다.