▲ 지난 2019년 6월 도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 김정은 북한 국무위원장이 판문점 군사분계선 북측 지역에서 만나 인사한 뒤 남측 지역으로 향하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 집권 1기 당시 김정은 북한 국무위원장과 주고받았던 이른바 '러브레터'(친서) 외교'에 대해 "당장이라도 다시 시작될 수 있다"고 밝혔습니다.트럼프 대통령은 현지시간 24일 보도된 미국 일간 뉴욕포스트와 인터뷰에서 북미 정상 간 친서 교환 재개 가능성을 묻는 말에 "당장이라도 다시 시작될 수 있다. 단지 지금 당장 일어나고 있지 않을 뿐"이라고 답했습니다.김 위원장과의 소통 여부와 관련해선 "최근에는 아니다"라고 선을 그으면서도 집권 1기 당시 조성된 긴장 완화 기조와 개인적 친분을 거듭 강조했습니다.그는 "우리는 다른 일들에 신경을 써왔다"며 "내가 처음 취임했을 때는 그게 큰 문제이자 위협이었지만 이제는 잠잠해진 것 같다. 어쨌든 나는 그와 아주 잘 지낸다"고 했습니다.특히 자신이 김 위원장에게 친서를 보냈으나 유엔 주재 북한 대표부가 개봉하지 않은 채 반송했다는 월스트리트저널(WSJ)의 보도와, 김 위원장이 대화 제의를 외면했다는 해석은 강하게 반박했습니다.그는 지난주 아시아 순방 전 김 위원장이 자신의 접촉 시도를 무시했느냐는 질문에 "아니다. 그는 무시하지 않았다"며 "거기에는 많은 정상이 있었고 매우 바쁜 이틀간의 일정이었다"고 해명했습니다.이어 "우리가 만날 때가 올 것"이라며 "그저 정말로 적절한 시기가 아니었을 뿐"이라고 말해 향후 북미 정상의 재회 가능성을 시사했습니다.그는 향후 친서 교환이 재개될 경우 다룰 핵심 의제로 비핵화를 거론하기도 했습니다.북한의 핵 보유 배경에 대해서는 과거 민주당 정부에 책임을 돌렸습니다.트럼프 대통령은 "빌 클린턴 전 대통령이 그를 막지 않은 탓에 현재 북한이 핵무기를 가지고 있는 것"이라고 주장했습니다.트럼프 대통령은 이날 인터뷰에서 다른 주요 국제 분쟁 현안에 대해서도 입장을 내놨습니다.그는 이란과의 전쟁 수행 예산이 내년 1월 말까지 확보됐다고 밝히면서 "그저 이란이 핵무기를 갖지 않기를 바랄 뿐 정권 교체는 내 목표가 아니다"라고 답했습니다.또 내년 1월까지 미국 협상단이 러·우크라이나 평화협정 체결을 원한다는 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령의 주장에 대해서는 "누가 그런 말을 했나"라고 웃어넘기며 "시한에 쫓기지 않는다. 손뼉도 마주쳐야 소리가 나는 법"이라고 일축했습니다.(사진=연합뉴스)