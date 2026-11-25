▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 오늘(25일) "가정폭력의 경우 피해자가 처벌을 원하지 않더라도 가해자에게 책임을 물을 수 있도록 법을 개정하겠다"고 약속했습니다.이 대통령은 세계 여성폭력 추방의 날인 오늘 엑스(X·옛 트위터)에 올린 '여성이 두려움 없이 살아갈 수 있는 사회, 나라의 책무입니다'라는 제목의 글을 통해 이같이 밝혔습니다."최근 가정폭력과 스토킹, 교제 폭력 등 관계성 범죄가 잇따르고 있으며, 위험 신호와 도움 요청이 있었음에도 소중한 생명을 지켜내지 못했다"고 이 대통령은 지적했습니다.이어 "폭력으로부터 피해자를 지켜내지 못하는 일이 반복돼선 안 되며, 자신의 안전을 지키는 일을 피해자 개인에게 맡겨서도 안 된다"고 강조했습니다."위험 신호를 놓치지 않고 피해자의 생명을 지키는 일은 국가의 기본적인 책무"라며, "지금 할 수 있는 일부터 신속히 추진하겠다"고 이 대통령은 언급했습니다.지난달 언급한 '초안전사회'를 만들기 위해 피해자 보호를 더욱 강화하며, 이를 위한 범정부 종합대책도 곧 발표하겠다고 이 대통령은 설명했습니다."여성이 두려움 없이 일상을 살아가고, 누구나 안심할 수 있는 사회를 만들며, 국민 한 사람 한 사람의 생명을 끝까지 지키는 '목숨 살리는 정부'가 되겠다"고 이 대통령은 다짐했습니다.앞서 청와대는 이 대통령 주재로 어제 열린 국무회의에서 가정폭력 범죄에 대해 반의사불벌죄 적용 배제가 필요하다는 의견이 모아졌다고 밝힌 바 있습니다.피해자가 원하지 않으면 가해자를 처벌하지 않는 반의사불벌 조항을 놓고 그동안 가해자가 처벌을 피하기 위해 피해자에게 합의를 압박하는 유인을 제공하고 사건처리 부담을 전가한다는 비판이 제기돼왔습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)