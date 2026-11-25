▲ 이용철 법무부 장관 후보자가 지난 24일 국회 법제사법위원회에서 열린 인사청문회에서 답변하고 있다.

국민의힘은 이용철 법무부 장관 후보자가 어제 열린 국회 인사청문회에서 이재명 대통령 관련 사건에 대해 '공소 취소 지휘는 없다'는 답변을 끝내 내놓지 않았다며 즉각 사퇴를 요구했습니다.박충권 수석대변인은 오늘(25일) 논평에서 "이 후보자는 청문회에서 '나는 공소취소 지휘하지 않겠다'고 후보자로서 얘기 못 하느냐는 질문에 '예, 그렇습니다'라고 답했다"면서 "법치를 수호해야 할 장관이 지휘봉 대신 대통령 사건을 지울 '지우개'를 쥐겠다는 것"이라고 비판했습니다.이어 "'공소 취소는 검사가 하는 것'이라는 해명도 궁색하다. 공소청법은 법무부 장관이 구체적 사건에 대해 공소청을 지휘할 수 있도록 하고 있다"며 "정성호 전 법무부 장관조차 '지휘할 의도가 전혀 없다'고 했던 공소 취소의 문을 이 후보자는 노골적으로 열어뒀다"고 말했습니다.또 "최고 권력자인 대통령일지라도 피고인이라면 법정에서 증거와 법리로 판단받아야 한다. 이 후보자는 지금이라도 '대통령 사건 공소 취소는 없다'고 분명히 밝히라"면서 "그 말조차 못 한다면 후보직에서 물러나는 게 국민에 대한 도리"라고 쏘아붙였습니다.아울러 국민의힘은 이재명 대통령이 국무회의에서 12월 3일을 국가 기념일인 '국민주권의 날'로 지정하는 개정안을 의결한 것을 두고도 "국민 주권을 외치며 사법부를 짓밟으려는 이재명 정권의 위선"이라며 맹공을 퍼부었습니다.최은석 원내수석대변인은 논평에서 "이 대통령이 12월 3일을 '국민 주권의 날'로 지정하는 개정안을 국무회의에서 의결했다. 그런데 정작 민주당은 바로 그날 조희대 대법원장 탄핵소추안을 처리하겠다고 한다"며 "국민 주권을 기념하겠다는 날 사법부 수장을 탄핵한다니 이보다 더 황당한 정치적 모순이 어디 있나"라고 말했습니다.이어 "국민 주권을 내세우며 그 근간인 사법부 독립을 흔든다면 이는 대놓고 국민을 기만하고 우롱하는 것"이라며 "12월 3일 민주당이 끝내 조 대법원장 탄핵소추안을 강행한다면 그날은 삼권분립을 훼손한 날로 역사에 기록될 것"이라고 경고했습니다.박충권 수석대변인도 논평을 내고 "지금 대한민국 현실 앞에서 정부가 외치는 '국민 주권'은 공허한 구호에 불과하다. 유린당한 참정권 회복이 정부가 말해야 할 진짜 '국민 주권'의 시작"이라며 "이 대통령은 국민 주권 말하기 전에 훼손된 선거 시스템과 무너진 주권자의 신뢰부터 바로 세우는 것이 순서"라고 꼬집었습니다.(사진=연합뉴스)