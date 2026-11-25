▲ 음주운전 단속 (자료사진)

무면허 상태로 술을 마시고 운전을 하다가 단속에 적발되자 친동생 행세를 한 30대가 실형을 선고받았습니다.인천지법 형사5단독 송종환 판사는 도로교통법상 음주운전과 주민등록법 위반 혐의 등으로 기소된 A(37) 씨에게 징역 1년 6개월을 선고했다고 25일 밝혔습니다.A 씨는 2024년 10월 28일 오후 10시 33분쯤 인천시 계양구에서 부평구까지 6㎞ 거리를 술에 취해 무면허 운전한 혐의로 기소됐습니다.적발 당시 그의 혈중알코올농도는 0.115%로 면허 취소 수준이었습니다.A 씨는 불법 유턴을 하다가 순찰 중이던 경찰관에게 적발되자 인근 건물로 달아났고, 검거 후 신원 확인을 요구받자 친동생의 주민등록번호를 말한 것으로 조사됐습니다.그는 정황 진술보고서에도 동생 이름을 적은 뒤 서명해 경찰관들에게 제출했습니다.조사 결과 A 씨는 이전에도 특정범죄가중처벌법상 도주치상과 음주운전 혐의로 각각 실형과 징역형의 집행유예를 선고받은 전력이 있었습니다.송 판사는 "피고인은 동종 전과가 있는데도 재차 범행했고 공공기관을 상대로 사문서를 위조해 행사한 행위 자체만으로 죄책이 무겁고, 집행유예 기간을 경과해 판결을 선고받고자 허위 진단서를 내는 등 재판에 임하는 태도가 상당히 좋지 않다"고 판시했습니다.이어 "피고인이 잘못을 인정하고 반성하는 점과 이 사건 범행에 사용된 차량을 처분한 것으로 보이는 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 설명했습니다.