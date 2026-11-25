▲ 음주운전 단속 (자료사진)
무면허 상태로 술을 마시고 운전을 하다가 단속에 적발되자 친동생 행세를 한 30대가 실형을 선고받았습니다.
인천지법 형사5단독 송종환 판사는 도로교통법상 음주운전과 주민등록법 위반 혐의 등으로 기소된 A(37) 씨에게 징역 1년 6개월을 선고했다고 25일 밝혔습니다.
A 씨는 2024년 10월 28일 오후 10시 33분쯤 인천시 계양구에서 부평구까지 6㎞ 거리를 술에 취해 무면허 운전한 혐의로 기소됐습니다.
적발 당시 그의 혈중알코올농도는 0.115%로 면허 취소 수준이었습니다.
A 씨는 불법 유턴을 하다가 순찰 중이던 경찰관에게 적발되자 인근 건물로 달아났고, 검거 후 신원 확인을 요구받자 친동생의 주민등록번호를 말한 것으로 조사됐습니다.
그는 정황 진술보고서에도 동생 이름을 적은 뒤 서명해 경찰관들에게 제출했습니다.
조사 결과 A 씨는 이전에도 특정범죄가중처벌법상 도주치상과 음주운전 혐의로 각각 실형과 징역형의 집행유예를 선고받은 전력이 있었습니다.
송 판사는 "피고인은 동종 전과가 있는데도 재차 범행했고 공공기관을 상대로 사문서를 위조해 행사한 행위 자체만으로 죄책이 무겁고, 집행유예 기간을 경과해 판결을 선고받고자 허위 진단서를 내는 등 재판에 임하는 태도가 상당히 좋지 않다"고 판시했습니다.
이어 "피고인이 잘못을 인정하고 반성하는 점과 이 사건 범행에 사용된 차량을 처분한 것으로 보이는 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 설명했습니다.
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