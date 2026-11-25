영국 런던 외곽에서 중심부까지 홀로 기차를 타고 1시간가량 여행을 즐겼던 네 살배기 고양이가 화제가 되고 있습니다.



현지시간 24일 영국 일간 더타임스에 따르면 연한 적갈색 털을 가진 단모종 고양이 제우스는 지난 10일 런던 외곽 에식스주 브레인트리 기차역에서 저녁 8시8분 출발한 그레이터 앵글리아 기차를 혼자서 타고 런던 중심부인 리버풀 스트리트로 이동했습니다.



제우스는 리버풀 스트리트역에 도착 직후 역무원들에게 발견됐고, 역무원들이 제우스를 탑승 역인 브레인트리로 데려가 역 밖에 풀어줬습니다.



그의 기차 여행은 이번이 처음이 아니었다고 합니다.



고양이 주인인 릴리 버로스는 "이번 여정이 왕복 74마일로 가장 길기는 하지만, 제우스가 이전에도 10여 차례 혼자서 기차를 타고 다녔다"고 밝혔습니다.



기차역 맞은편에 거주하는 버로스는 소식을 듣고 "'맙소사, 제우스가 또 사고를 쳤다'고 생각했다"며 "제우스가 기차에서 무슨 일을 하는지 정확히 알 수 없지만 아마도 좌석에 웅크린 채 낮잠을 즐길 것 같다"고 전했습니다.



버로스는 갓난아기를 돌보고 있어 런던 중심부로 갈 수 없는 상황이기 때문에 역무원들이 제우스를 데려다줬습니다.



철도회사 측은 역무원들이 버로스의 요청에 따라 제우스를 역 밖에 풀어줬고 하차하던 지역 주민들이 제우스를 보고 반가워했다고 설명했습니다.



제우스는 전에 거주하던 에식스주 스탠스테드 마운트피쳇에서도 기차를 타고 스탠스테드 공항까지 이동하고, 버스와 택시를 타려고 시도한 적도 있다고 합니다.



버로스는 한 차례 작은 사고가 발생한 후 제우스를 가택 연금 상태에 두려 했지만, 끊임없이 탈출을 시도해 집안에서만 키우는 것을 포기했다고 덧붙였습니다.



결국 제우스에게 마이크로칩을 이식하고 두 개의 추적기와 목걸이 태그를 부착시키는 조치를 한 후에 제우스가 자유롭게 돌아다닐 수 있도록 했습니다.



또 제우스가 기차 여행을 좋아하는 습성과 그의 사진을 지역 철도회사 직원들과 공유했습니다.



제우스는 이런 모험담으로 지역 사회에서 이미 유명한 고양이가 됐습니다.



이전 거주지인 스탠스테드 마운트피쳇에서는 동네 가게 주변을 어슬렁거려 협동조합 고양기로 알려졌고, 현 거주지인 브레인트리 주민들은 매일 출퇴근길에 역 주변에서 제우스를 볼 수 있기를 기대합니다.



버로스는 "주변의 관심을 즐기는 제우스는 매일 아침 출근하는 사람들 앞에서 뒹군다며 제우스가 기회가 되면 더 멀리 갈 것 같아 걱정된다"고 말했습니다.