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▲ 박정권 두산 베어스 퓨처스 타격코치

지난해 프로야구 두산 베어스를 감독대행으로 이끈 조성환 전 KBSN스포츠 해설위원이 1년 만에 친정팀으로 돌아와 2군 지휘봉을 잡습니다.두산 구단은 "조성환을 퓨처스(2군) 감독으로 선임하고, 박정권 전 SSG 랜더스 2군 감독을 2군 타격코치로 영입했다"고 25일 밝혔습니다.이번 인선은 구단 육성 시스템 전반을 재정비하고 과감한 변화를 시도하기 위해서 진행됐습니다.조 감독은 2018∼2020년과 2023∼2024년 두산 1군 수비코치를 지냈습니다.지난해엔 두산 퀄리티컨트롤(QC) 코치로 시즌을 시작해 6월 이승엽 감독이 자진 사퇴한 뒤 감독대행을 맡았습니다.올해는 해설위원으로 활동했고, 이달 열린 아시아프로야구챔피언십(APBC)에서는 대표팀 수석코치와 수비코치를 겸했습니다.두산은 구단 사정에 밝은 조 감독에게 2군을 맡겨 1·2군 간 소통을 강화할 계획입니다.조 감독은 "두산 유니폼을 다시 입게 되어 행복하다. 막중한 책임감도 느껴진다"며 "선수들은 나와 오래 함께하면 안 된다. 구단의 미래들이 잠실에서 빛날 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔습니다.두산은 박 코치가 이 경험을 살려 1군에서 뛸 야수를 키워낼 것으로 기대합니다.박 코치는 2020∼2023년 SK 와이번스와 후신 SSG에서 2군 타격코치를 지냈고, 최근 두 시즌 SSG 2군을 이끌었습니다.그는 "두산에서 좋은 제안을 해주신 덕분에 설레는 마음으로 결정했다"며 "타 팀에서 두산 퓨처스 팀을 봤을 때 기술적으로 괜찮은 선수들이 많다고 느꼈다. 이들에게 자신감과 패기를 심어주며 1군에서 싸울 수 있는 선수로 성장하는 데 보탬이 되겠다"라고 다짐했습니다.두산은 니무라 도오루 2군 총괄코치, 오노 가즈요시 2군 투수코치와는 재계약하지 않기로 했습니다.(사진=두산 베어스 제공, 연합뉴스)