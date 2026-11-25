트럼프 미국 대통령이 젠슨 황 엔비디아 최고경영자의 복귀를 주도한 이후 핵심 참모진에서는 논란 확산을 경계하며 발을 빼려는 모습이 나타나고 있습니다.



가장 대표적 참모는 토드 블랜치 법무장관입니다.



'황 CEO가 불법행위에 관여한 증거가 없다고 법무장관이 확인해줬다'는 게 트럼프 대통령이 내세운 황 CEO 복귀 명분이지만 블랜치 장관은 이를 부담스러워하는 눈치입니다.



그는 현지시간 23일 저녁 폭스뉴스 인터뷰에서 황 CEO가 국가안보 위험이나 불법행위 의혹에서 벗어난 것이냐는 질문에 즉답을 하지 않았습니다.



황 CEO에 대한 조사가 종결된 것인지에 대한 질문에도 블랜치 장관은 "그런 질문은 개시된 조사가 있다는 것을 전제한 것이고 이는 공개적으로 논의된 적이 없는 사안"이라고만 답했습니다.



황 CEO에 대한 조사 없이 법무부가 '불법행위 증거가 없다'는 결론을 내린 것이냐는 의문이 제기되는 대목입니다.



블랜치 장관은 평소 트럼프 대통령의 '호위무사'를 자처하며 각종 논란에 강경하게 맞대응해 왔지만 이번엔 '입조심'을 하며 사태의 전개를 지켜보고 있다는 분석입니다.



마코 루비오 국무장관 역시 23일 공개행사에서 취재진의 질문에 입을 닫았습니다.



백악관 국가안보보좌관을 겸하고 있어 황 CEO 사태와의 업무 관련성이 크지만, 트럼프 대통령을 공개적으로 두둔해줄 수 있는 기회를 흘려보낸 셈입니다.



루비오 장관은 지난 5월 중국으로 가던 트럼프 대통령에게 황 CEO가 중국 스파이로 의심되는 여성과 불륜관계라고 직보한 당사자입니다.



트럼프 대통령 역시 황 CEO의 복귀를 자신의 치적으로 내세우면서도 만일의 상황에 대비한 듯 법무부의 판단을 앞세워 여지를 두려는 모습을 보이고 있습니다.



만일 의회 조사에서 황 CEO가 엔비디아칩의 중국 밀반입에 연루된 정황이 확인된다면 트럼프 대통령도 철저한 검증 없이 황 CEO의 복귀를 밀어붙인 책임에서 자유로울 수 없다는 지적이 나옵니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)