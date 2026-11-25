한 온라인 커뮤니티에 올라온 합성 사진입니다.



법학적성시험 만점자로, 부정행위 의혹을 받아 숨진 이진우 씨가 과거 성추행 의혹을 받다 사망한 한 정치인과 어깨동무를 하고 있습니다.



생전 일면식도 없던 두 사람을 생성형 AI로 합성한 겁니다.



이 씨를 영화 '신과 함께'에 나오는 장면에 합성해 "저승에서 성실히 재판받을 것"이라는 조롱성 문구를 단 게시물도 확산하고 있습니다.



일부 온라인 커뮤니티 이용자들은 최근 불륜 의혹으로 논란이 일었던 한 연예인과 이 씨를 합성하는가 하면, 이 씨가 춤을 추는 영상까지 만들어 올렸습니다.



AI 기술로 고인의 모습 또한 손쉽게 구현할 수 있게 되면서, 관련 게시물이 잇따라 쏟아지자 온라인에선 갑론을박이 벌어지고 있습니다.



일각에선 "부정행위 의혹과 별개로 고인을 향한 조롱은 선을 넘었다", "사실상 '사이버 부관참시'나 다름없다"는 비판이 나옵니다.



반면 "이 씨가 생전 각종 유튜브 프로그램에 출연하는 등 공인에 가까운 인물이었던 만큼, 잘못한 점에 대해선 비판과 풍자의 대상이 될 수 있다"며, 온라인 밈 수준의 게시물까지 규제해선 안 된다는 반론도 나옵니다.



앞서 지난 2월에도 유관순 열사 등 독립운동가를 희화화한 AI 영상이 논란이 됐지만, 현행법상 마땅한 제재 수단은 없는 실정입니다.



사자명예훼손죄의 경우 구체적인 허위사실을 적시해야만 성립하기 때문에, 단순 조롱이나 희화화만으로는 처벌이 어렵고 사망자에 대한 모욕죄 규정도 없기 때문입니다.



해외에선 오픈AI가 마틴 루터 킹 목사의 희화화 영상 확산을 계기로 역사적 인물의 AI 생성 제한에 나선 가운데, 기술의 발전 속도에 맞춰 고인의 존엄과 표현의 자유 사이의 기준이 필요하다는 지적도 나옵니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 장유진, 디자인 : 나예미, 제작 : 디지털뉴스부)