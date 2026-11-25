지난 7월 15일, 정영란 부산시 인재개발원장이 부임한 지 8일 만에 부산시의회에서 첫 업무보고를 했습니다.



업무보고 중에 민주당 라기오 부산시의원이 질의를 마무리하면서, 장 원장에게 인재개발원을 어떤 곳으로 만들고 싶은지 포부를 물었습니다.



정 원장은 저연차 공무원의 직무교육을 강화해야 한다면서 갑자기 이렇게 말했습니다.



정영란 / 부산시 인재개발원장

"세상은 전문화되고 있는데 저희 공무원의 실제 임용시험은 고등학교 수준입니다. 9급 시험이 다 고졸 수준으로 치지 않습니까? 그 직원들을 데리고 갑자기 막 뭔가를 하기 시작하니까 직원들이 전부 멘붕이 온다고 생각이 들고요"



역량과 업무태도에 대해서도 이렇게 덧붙였습니다.



정영란 / 부산시 인재개발원장

"직원들의 역량은 아주 아주 기초적이거나 아니면 일반 국민이 요구하는 수준도 안 되는 수준을 가지고 들어오는 공무원들이 너무 많고, 또 하나는 개인주의적이고 협업이 안되고, 심지어는 심지어는 업무지시 내용과 갑질을 구분하지 못하는 직원들도 너무나 많고 그런 경우가 있기 때문에"



넉 달이 지난 11월 23일, 부산시의회 예산안 심사에서 정 원장의 발언이 다시 도마에 올랐습니다.



김효정 부산시의회 교육위원장이 입장에 변화가 없느냐고 묻자, 정 원장은 현장에서 들은 이야기와 자신이 파악한 내용을 토대로 한 발언이라며 생각이 같다고 답했습니다.



그러자 국민의힘 박준영 부산시의원은 오랜 기간 시험을 준비해 온 수험생들이 그 말을 어떻게 받아들일지 생각해 봤느냐고 따졌습니다.



김 위원장은 사과를, 이준호 국민의힘 부산시의원은 원장 교체를 요구했습니다.



이튿날 부산시 공무원노조는 "교육기관 수장이 그 자질을 폄하해 조합원들은 깊은 모멸감을 느끼고 있다"며 "고졸을 낮은 역량과 연결하는 것 자체가 학력 차별"이라고 지적했습니다.



그러면서 공개 사과와 인사 조치를 요구했습니다.



정 원장은 같은 날 부산시 공무원 게시판을 통해 "짧은 생각과 부족한 어휘로 인해 '9급 시험이 고절수준'이라는 실언을 하게 됐다"며, "오롯이 저의 잘못이고 송구하다"고 사과했습니다.



(취재: 최재영, 영상편집: 이다인, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)