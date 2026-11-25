▲ 노재헌 주중한국대사

노태우 전 대통령 일가의 비자금 은닉 의혹을 수사하는 공소청이 노 전 대통령의 아들 노재헌 주중한국대사에게 최근 피의자 신분으로 소환을 통보한 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.서울중앙지방공소청 범죄수익환수부(소정수 부장검사)는 이달 초 범죄수익은닉규제법 위반 등 혐의로 입건된 노 대사에게 공소청에 출석해 조사를 받으라고 통보했습니다.출석 시점은 이달 중순 중국에서 열렸던 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 감안해 이달 하순 이후로 조율 중인데, 노 대사가 다음 달 초 서울에서 열리는 재외공관장 회의 참석차 귀국하는 만큼, 해당 기간 전후 조사하는 방안도 검토되는 걸로 알려졌습니다.공소청은 노 전 대통령 일가의 불법 비자금 일부가 노 대사가 이사장으로 있는 동아시아문화재단과 노태우센터 등에 유입된 것으로 보고 수사를 진행해 왔습니다.이번 사건은 최태원 SK그룹 회장과 노소영 아트센터 나비 관장의 이혼 소송 과정에서 노 전 대통령의 비자금으로 추정되는 메모가 드러나면서 시작됐는데, 이후 공소청은 5·18기념재단 등 시민단체로부터 김옥숙 여사와 노 대사, 노 관장 등 노 전 대통령 일가가 비자금을 은닉하고 세금을 포탈했다는 취지의 고발장을 접수했습니다.공소청은 지난 8월 김 여사의 서울 서대문구 연희동 자택과 동아시아문화재단, 노태우센터 등을 압수수색하기도 했습니다.공소청은 검사의 직접 수사권이 폐지된 뒤에도 개청일인 지난달 2일부터 90일간 일부 예외 사건에 대한 수사를 이어갈 수 있습니다.이에 대해 노 대사 측은 SBS와의 통화에서 "현재 수사가 진행 중인 상황이라 따로 드릴 말씀이 없다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)