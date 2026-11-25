▲ 서울도시건축비엔날레 총감독으로 선정된 이탈리아 출신 카를로 라티

서울시는 내년에 열리는 제6회 서울도시건축비엔날레 총감독으로 이탈리아 출신 건축가이자 도시 연구자인 카를로 라티(Carlo Ratti)를 선정했다고 25일 밝혔습니다.라티 총감독은 미국 매사추세츠공과대학교(MIT) 교수이자 센서블 시티 랩 소장으로, 도시 데이터와 디지털 기술을 활용해 건축과 도시공간의 새로운 가능성을 연구해 왔습니다.2025년 제19회 베니스비엔날레 국제건축전 총감독을 맡았으며, 2019년 중국 선전 도시건축비엔날레 수석 큐레이터로도 활동했습니다.서울시는 라티 총감독과 함께 제6회 비엔날레 주제와 전시 방향을 구체화하고, 오는 12월 8일 서울시청 지하 1층 서울갤러리에서 열리는 프리비엔날레에서 주제와 주요 계획을 발표할 예정입니다.라티 총감독은 "서울은 인공지능(AI)을 통해 시민 참여와 도시 큐레이팅의 새로운 가능성을 모색하기에 세계에서 가장 좋은 곳일지도 모른다"며 "건축 큐레이터가 사람이 아니라는 점을 포함해 몇 가지 깜짝 소식이 있을 것"이라고 말했습니다.2017년 시작된 서울도시건축비엔날레는 세계 건축가와 도시 전문가, 시민이 참여해 도시와 건축의 미래를 논의하는 국제 행사로 2년마다 개최합니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)