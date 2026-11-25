▲ 서울라이트 DDP

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서울시는 12월 11일부터 내년 1월 31일까지 광화문광장·청계천·서울광장·동대문디자인플라자(DDP)·보신각·뚝섬한강공원 일대에서 '2026 서울윈터페스티벌'을 엽니다.서울윈터페스티벌은 서울라이트 광화문과 광화문 마켓, 서울빛초롱축제, 서울광장 스케이트장, 서울라이트 DDP, 서울콘, 제야의 종 타종행사 등 7개 주요 행사를 아우르는 서울의 대표적인 겨울축제입니다.'판타지아 서울'(Fantasia Seoul)을 주제로 한 올해 축제는 낭만적인 12월부터 설렘과 희망이 가득한 1월까지 서울의 겨울을 다채롭게 즐길 수 있도록 기획됐습니다.도심의 미디어아트와 크리스마스 마켓, 한강의 이색 겨울 체험, 새해맞이 전통놀이 등 시기와 장소에 따라 색다른 즐길 거리를 선보입니다.올해는 연말부터 새해까지 축제 기간을 늘리고 도심에서 한강으로 축제 무대를 확장했습니다.문화예술과 지역 상권의 연계를 강화하고 광화문·보신각·DDP에서 진행되는 새해맞이 통합 카운트다운에도 중점을 뒀습니다.우선 통합 개막식은 12월 12일 오후 6시 광화문광장에서 열립니다.K-퍼포먼스 경연과 뮤지컬 갈라쇼, 빛 퍼레이드, 시민합창단 공연 등 시민과 예술인이 함께하는 무대가 펼쳐집니다.올해 새롭게 축제 무대에 포함된 뚝섬한강공원에서는 12월 24∼31일 '한강 나이트 사우나'를 운영합니다.겨울 한강을 바라보며 핀란드식 야외 사우나를 즐길 수 있는 이색 체험 프로그램입니다.광화문광장에서는 서울라이트 광화문과 광화문 마켓이 12월 11일부터 내년 1월 10일까지 열립니다.역사적 건축물과 미디어아트가 만나는 빛 축제인 서울라이트 광화문은 '윤슬, 시간의 수면'을 주제로 미디어파사드와 빛 조형물 전시, 시민의 소원을 담는 참여형 콘텐츠 등을 선보입니다.광화문 마켓은 '시간이 멈춘 산타마을'을 주제로 광화문광장 남측에서 감사의 정원과 세종로공원까지 공간을 넓힙니다.크리스마스 소품과 먹거리 판매 부스, 포토존, 체험 공간 등이 마련됩니다.서울빛초롱축제는 12월 11일부터 내년 1월 31일까지 청계광장 분수대에서 삼일교로 이어지는 청계천 약 1.2㎞ 구간에서 열립니다.'서울의 낭만: 빛의 교향곡'을 주제로 전통 한지 등(燈)과 미디어아트를 결합해 서울의 과거와 현재, 미래를 표현합니다.서울광장 스케이트장은 12월 18일부터 내년 2월 9일까지 운영됩니다.올해는 출입구를 확대하고 투명 외벽과 경관 조명을 활용해 도심의 겨울 풍경을 함께 즐길 수 있도록 조성합니다.운영 시간을 늘리는 한편 해치 굿즈숍과 먹거리도 마련해 겨울밤 즐길 거리를 더합니다.서울라이트 DDP는 12월 11일부터 내년 1월 31일까지 미디어아트와 인기 캐릭터로 DDP의 겨울밤을 밝힙니다.DDP에서는 글로벌 인플루언서 박람회인 서울콘도 열립니다.이 밖에도 12월에는 'K-댄스 퍼포먼스 전국 경연대회'와 '겨울잠자기대회'가 열립니다.올해의 마지막 날에는 보신각·광화문광장·DDP에서 축제의 하이라이트인 새해맞이 행사가 펼쳐집니다.새해에는 광화문광장에서 전통놀이와 시민 참여형 프로그램을 통해 새로운 한 해를 활기차게 맞습니다.1월 2∼10일 '전통놀이와 함께하는 시민 건강 챌린지'를 운영합니다.2일에는 판굿과 단심줄놀이로 복을 기원하는 '새해 복(福)놀이', 3일에는 내·외국인 모두 참여할 수 있는 '한복 런웨이'가 열립니다.서울시는 축제 기간 종로구·중구에서 야간에 서울사랑상품권을 사용하면 결제금액의 일부를 돌려주는 페이백 행사와 지역 상권 이용 영수증을 인증하면 공연 관람권을 할인해 주는 프로그램을 추진합니다.지역 상권과 연계한 스탬프 투어도 운영합니다.광화문 마켓과 서울라이트 광화문, 서울빛초롱축제, 서울광장 스케이트장, 서울라이트 DDP 등 5개 행사 중 3곳에서 스탬프를 적립하면 인근 상권에서 사용할 수 있는 바우처를 제공하는 방식입니다.올해 서울윈터페스티벌의 행사별 운영 일정과 프로그램 참여 방법은 공식 누리집(www.winterfestival.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)