한덕수, 대법원이 봐줬다?

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계엄 전은 무죄, 선포 후는 유죄?

대법관 3명의 소수의견은?

이상민 전 장관 선고에도 영향?

대법원이 지난주 목요일(19일)에 내란 중요 임무 종사 등 혐의를 받는 한덕수 전 총리에 대한 선고를 했습니다. 12.3 비상계엄 관련 내란 본류 사건에 대한 대법원의 첫 판결이어서 관심이 특히 컸는데요.[조희대/ 대법원장 : 주문. 원심 판결 중 유죄 부분, 이유 무죄 부분 포함을 파기하고 이 부분 사건을 서울고등법원에 환송한다.]대법원은 한 전 총리의 여러 혐의 가운데 내란 중요 임무 종사 중 일부를 무죄 취지로 하급심에 파기 환송했습니다. 앞서 1, 2심이 각각 징역 23년, 징역 15년을 선고한 것에 비해 형량이 낮춰질 가능성이 높아진 겁니다. 판결문을 자세히 따져봤습니다. "대법원이 한덕수 전 총리를 무조건 봐줬다" 이렇게 단정하기는 어려울 것 같습니다. 오히려 대법원은 이번 선고에서 12.3 비상계엄의 위헌·위법성은 분명하게 인정했습니다.판결문에 이런 대목이 있습니다. "당시 국가 비상사태가 발생하지 않았고 행정과 사법 기능의 수행이 현저히 곤란한 상황도 아니었다. 그런데도 군과 경찰을 동원해 국회와 언론사 등을 장악하려는 의도로 헌법상 필수 절차인 국무회의 심의조차 실질적으로 거치지 않은 채 선포한 비상계엄은 그 자체로 위헌·위법함에 의문의 여지가 없다"는 겁니다. 사실상 12.3 비상계엄은 내란이었다는 점을 명확히 짚은 거 아니냐 이런 해석도 나오고 있습니다.그런데 한덕수 개인에 대한 책임은 별도로 판단했습니다. 내란 관련 한덕수 전 총리의 행위는 크게 세 가지인데요, 계엄 선포 전과 후, 이렇게 나뉩니다. 계엄 선포 전에 이루어진 불법적인 비상계엄이 국무회의 심의를 거친 것처럼 외관을 형성하게끔 한 전 총리가 국무회의를 건의한 행위고요. 계엄 선포 이후엔 절차적 정당성을 확보하기 위해서 국무위원들에게 관련 문건에 서명을 종용한 행위, 그리고 이상민 당시 행정안전부 장관과 주요 기관 봉쇄 및 특정 언론사 단전 단수 조치의 이행 방안을 논의한 행위입니다. 두 번째와 세 번째 행위에 대해선 한 전 총리가 국헌 문란 목적이 있었다고 인정할 여지가 크다고 판단했습니다. 다만 계엄 선포 전에 있었던 행위, 그러니까 국무회의 심의 외관을 형성한 행위에 대해선 특검이 제출한 증거만으로는 국헌문란 목적이 있었다고 단정하기 어렵다 이렇게 대법원이 다수 의견으로 판단했습니다.좁게 봤다, 그러니까 내란죄 적용을 까다롭게 한 판결이다 이런 분석과 비판까지 나오기도 하는데요. 대법원이 내란죄의 범위를 무조건 좁혔다고 단정하는 건 정확하지는 않은 것 같습니다. 그보다는 대법원이 국헌문란 목적에 대한 기준을 명확히 했다고 보는 게 맞을 것 같습니다. 대법원이 내놓은 국헌문란의 목적 여부를 판단하는 기준을 살펴볼 필요가 있겠는데요. "국헌문란 가능성을 미필적으로나마 인식하는 것뿐 아니라 국헌 문란의 실현을 지향하면서 최소한 그러한 결과를 용인하려는 정도의 의사를 가졌다는 점이 인정돼야 한다" 이렇게 대법원은 밝혔습니다. 그러면서 이 사건에서 계엄 선포 이후엔 이게 인정된다는 취지로 봤습니다. 그러니까 이 기준에 부합하면 국헌문란 목적이 있다고 볼 수 있다는 겁니다. 같은 기준에 따라서 한덕수 전 총리의 세 가지 혐의 중 계엄 선포 이전 행위 한 가지가 무죄 취지가 된 건 맞는데 마찬가지로 같은 기준에 의해서 다른 내란 사건 피고인들 특히 비상계엄 선포 이후에 가담한 행위에 대해선 오히려 국헌문란 목적이 인정된다고 볼 여지가 생겼다는 의미이기도 합니다.이번 선고에서 또 다른 관전 포인트 대법관 3명의 소수의견입니다. 오경미, 신숙희, 김성수 대법관인데요. 59쪽 판결문의 절반 이상을 반대 의견, 즉 이들의 소수의견으로 채웠습니다.이 세 대법관은 "계엄 선포 이전의 한덕수 전 총리 행위도 국헌문란 목적을 인식한 상태에서 진행된 거다" 이렇게 판단했습니다. 그런데 이 세 대법관도 아까 말씀드렸던 국헌문란 목적에 관한 새로운 법리 그 자체에는 동의했다는 겁니다. 그러니까 국헌문란의 실현을 지향하면서 최소한 그 결과를 용인하려는 의사가 있어야 한다는 그 기준엔 동의했다는 건데요. 그러면서도 "계엄 선포 전과 후를 시점상으로 구분해서는 안 된다" 이렇게 밝혔습니다.일단 이들은 이번 12.3 비상계엄을 "대통령이 권력을 악용해 자신에 대한 헌법적 통제를 무력화하려는 친위 쿠데타" 이렇게 규정을 했습니다. 그리고 이런 친위 쿠데타는 최고 권력자들이 자신의 권한을 통해서 강행하는 거라 당연히 일정 부분 합법적일 수밖에 없다고 판단했습니다. 우리의 과거 역사적 사례를 봐도 그렇다는 거고요. 그런데 국무회의 소집이나 심의 같은 행정 절차가 결과적으로 내란을 돕는 수단으로 악용될 수 있고 나아가서는 성공한 쿠데타가 됐을 때 사후적으로 부당하게나마 정당성을 부여할 수 있다는 거죠. 다시 말해서 그 행위의 위법 여부를 따질 때 일련의 내란 행위를 이렇게 쪼개서 볼 게 아니라 연속된 과정, 그 흐름 속에서 실질적으로 어떤 역할을 했는지가 중요하다 이렇게 전제를 깔았습니다. 아울러서 한덕수 전 총리가 김용현 전 국방장관처럼 긴밀하게 윤석열 전 대통령과 계엄 관련 논의를 한 건 아니지만, 최소한 계엄 선포 한두 시간 전쯤엔 윤 전 대통령으로부터 대국민 담화문, 포고령, 비상계엄 관련 지시사항 문건 등을 받았던 만큼 그 내용의 위헌·위법성 그리고 국헌문란의 목적을 충분히 인식하고 있었을 거라고 이렇게 판단을 했습니다.나아가서 계엄 선포 이후에 한 전 총리 행위들을 따져 왔을 때 선포 이전에 이루어진 국무회의 심의 건의에도 국헌문란 목적이 있었다고 봐야 한다는 겁니다. 물론 소수의견은 법적 구속력이 있는 건 아닙니다마는 앞으로 유사한 사건을 판단하거나 이번 판결을 나중에 역사적으로 평가할 때 중요한 근거로 남게 될 겁니다.이번 선고로 이상민 전 행정안전부 장관, 불리해졌다는 해석이 많습니다. 한덕수 전 총리 판결에서 대법원이 이상민 전 장관과 언론사 단전 단수를 논의한 부분을 어떻게 판단했느냐가 중요한데요. 대법원은 이 행위에 대해서 위헌·위법한 비상계엄이 선포된 이후였고 한 전 총리가 국헌문란 가능성을 명백하게 인식할 수 있던 상태에서 국헌문란의 목적이 있었다고 인정할 여지가 크다고 판단을 했습니다.[권영준/대법관 : (한 전 총리가) 이상민과 단전·단수 조치 지시 이행방안 등을 논의하고 그로 하여금 이를 이행하도록 하였다는 부분입니다. 국헌문란 목적이 인정될 여지가 크다는 의견입니다.]이런 논리가 같은 혐의를 받는 이상민 전 장관 선고에도 적용될 수 있을 거란 해석이 나오는 겁니다. 물론 한 전 총리 혐의에 대한 판단이 자동으로 이상민 전 장관 유죄를 확정하는 것은 아닙니다. 그래서 결과를 앞으로도 지켜봐야 할 것 같습니다.