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디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼 황후'가 엇갈린 사랑과 후회, 황실의 운명을 뒤바꿀 마지막 선택을 담은 9~10회 예고 스틸을 공개하며 대망의 피날레를 예고했다.25일 디즈니+ 측은 '재혼 황후' 최종회 공개를 앞두고 신민아, 주지훈, 이종석, 이세영의 휘몰아치는 감정선을 포착한 스틸을 선보였다.'재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받고, 이를 수락하는 대신 서왕국의 왕자 하인리(이종석 분)와의 재혼 승인을 요구하며 벌어지는 로맨스 판타지 대서사극이다.이날 공개된 스틸에는 온화한 미소를 띤 나비에와 그를 다정하게 끌어안은 하인리의 모습이 담겨 시선을 사로잡는다. 특히 서왕국의 왕이 된 하인리가 나비에에게 건넬 "우리 결혼할까요?"라는 설렘 가득한 직진 프러포즈는 두 사람의 로맨스에 결정적인 전환점을 예고하며 기대감을 최고조로 끌어올린다. 서로에게 가장 든든한 내 편이 되어줄 두 사람이 어떤 새로운 약속을 맺을지 호기심을 자극한다.반면 이혼 법정에 나란히 선 나비에와 그의 곁을 지키는 하인리의 모습은 팽팽한 긴장감을 자아낸다. 황제 소비에슈와의 이혼을 받아들이고 스스로의 선택으로 새 삶을 개척하려는 나비에는 마지막까지 흔들림 없는 당당함으로 황후의 품격을 빛낸다. 그런 두 사람을 씁쓸한 표정으로 바라보는 소비에슈의 얼굴에는 뒤늦은 후회와 미련이 고스란히 묻어나, 떠나는 나비에를 향한 그의 처절한 애원을 예감케 한다.여기에 황후의 자리를 향한 라스타의 욕망마저 걷잡을 수 없이 치솟으면서 마지막까지 긴장의 끈을 놓을 수 없게 만든다. 사랑과 권력, 배신과 후회가 뒤엉킨 황실에서 과연 누가 원하는 것을 쟁취하고 누가 모든 것을 잃게 될지 예측 불가의 반전이 휘몰아칠 전망이다.최종회를 기다려온 시청자들 역시 온라인상에서 "드디어 구르는 소비에슈 온다", "마지막 도파민 쫙 돈다", "나비에 당장 이혼하고 하인리랑 재혼해서 행복하자" 등 뜨거운 반응을 쏟아내며 기대감을 드러내고 있다.전 세계 시청자들을 사로잡으며 글로벌 흥행 열기를 이어온 10부작 시리즈 '재혼 황후'의 마지막 9~10회는 바로 오늘, 25일 디즈니+에서 공개된다.[사진=디즈니+]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)