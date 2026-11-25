▲ 케네디

프로야구 LG 트윈스가 지난 8월 팀에 합류해 10홀드를 올린 호주 출신 왼손 투수 존 케네디(32)와 내년에도 함께합니다.LG 구단은 "아시아 쿼터 투수 케네디와 계약금 5만 달러, 연봉 10만 달러, 인센티브 5만 달러 등 총액 20만 달러에 2027시즌 계약을 맺었다"고 오늘 밝혔습니다.키 203㎝의 케네디는 2023년과 올해 월드베이스볼클래식(WBC)에 호주 대표로 출전했습니다.2025-2026시즌 호주프로야구 브리즈번 밴디츠에선 10경기에 모두 선발 등판해 3승 4패, 평균자책점 3.78을 기록했습니다.LG는 왼쪽 어깨를 다친 라클란 웰스를 대신해 8월 14일 케네디와 총액 2만 달러에 계약했습니다.정규시즌 23경기에 등판해 23⅔이닝을 던져 1승 2패 10홀드에 평균자책점 3.80을 기록했고 삼진 23개를 잡았습니다.케네디는 "내년에도 LG의 줄무늬 유니폼을 입고 경기할 수 있어 매우 기쁘고 영광스럽다"며 "뜨거운 응원을 보내주신 우리 팬들과 기회를 주신 구단에 감사드리며, 비시즌 동안 철저히 준비해 2027시즌 팀이 더 좋은 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.LG 구단은 "케네디는 지난 시즌 중반 합류했음에도 좌타자들에게 특히 강한 모습을 보이며 불펜진에 큰 힘을 보탰다"며 "KBO리그와 팀 문화에 이미 완벽히 적응한 만큼, 스프링캠프부터 정상적으로 시즌을 준비한다면 내년 시즌 불펜 운영에 더욱 큰 역할을 해줄 것으로 기대한다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)