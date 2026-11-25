▲ 케네디
프로야구 LG 트윈스가 지난 8월 팀에 합류해 10홀드를 올린 호주 출신 왼손 투수 존 케네디(32)와 내년에도 함께합니다.
LG 구단은 "아시아 쿼터 투수 케네디와 계약금 5만 달러, 연봉 10만 달러, 인센티브 5만 달러 등 총액 20만 달러에 2027시즌 계약을 맺었다"고 오늘 밝혔습니다.
키 203㎝의 케네디는 2023년과 올해 월드베이스볼클래식(WBC)에 호주 대표로 출전했습니다.
2025-2026시즌 호주프로야구 브리즈번 밴디츠에선 10경기에 모두 선발 등판해 3승 4패, 평균자책점 3.78을 기록했습니다.
LG는 왼쪽 어깨를 다친 라클란 웰스를 대신해 8월 14일 케네디와 총액 2만 달러에 계약했습니다.
정규시즌 23경기에 등판해 23⅔이닝을 던져 1승 2패 10홀드에 평균자책점 3.80을 기록했고 삼진 23개를 잡았습니다.
케네디는 "내년에도 LG의 줄무늬 유니폼을 입고 경기할 수 있어 매우 기쁘고 영광스럽다"며 "뜨거운 응원을 보내주신 우리 팬들과 기회를 주신 구단에 감사드리며, 비시즌 동안 철저히 준비해 2027시즌 팀이 더 좋은 성적을 낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.
LG 구단은 "케네디는 지난 시즌 중반 합류했음에도 좌타자들에게 특히 강한 모습을 보이며 불펜진에 큰 힘을 보탰다"며 "KBO리그와 팀 문화에 이미 완벽히 적응한 만큼, 스프링캠프부터 정상적으로 시즌을 준비한다면 내년 시즌 불펜 운영에 더욱 큰 역할을 해줄 것으로 기대한다"고 했습니다.
(사진=연합뉴스)
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