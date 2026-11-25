▲ 리버풀과의 경기에서 맨유의 요로(15번)가 레드카드를 받는 모습

잉글랜드 프로축구 맨체스터 유나이티드(맨유)가 마우리시오 포체티노 감독의 데뷔전에서 완패하는 결정적인 요인이 된 수비수 레니 요로의 퇴장 판정이 뒤집히며 징계가 철회됐습니다.오늘(25일) 맨유 구단은 요로의 퇴장이 부당하다는 주장을 잉글랜드축구협회(FA)가 받아들여 1경기 출장 정지 징계가 해제됐다고 밝혔습니다.이에 따라 요로는 29일 예정된 브렌트퍼드와의 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 경기에 정상적으로 출전할 수 있게 됐습니다.요로는 23일 영국 리버풀의 안필드에서 열린 리버풀과의 리그 원정 경기에서 전반 시작 8분도 채 되지 않아 퇴장당했습니다.페널티박스 바로 바깥에서 돌파하는 리버풀 알렉산데르 이사크를 따라가다가 넘어뜨리면서 바로 레드카드를 받았습니다.극심한 부진 속에 포체티노 감독이 지휘봉을 잡고 처음 나서서 관심을 끈 경기에서 이른 시간부터 수적 열세를 떠안은 맨유는 리버풀에 0-4로 완패, 강등권인 19위(승점 8)에 그쳤습니다.경기 이후 포체티노 감독은 이사크가 공을 충분히 통제하지 못한 상태에서 요로의 행위가 고의적인 것이 아니었기에 퇴장감은 아니었다고 주장했고, FA도 결국 '명백한 득점 기회 저지'에 따른 퇴장을 주기 어려운 상황이었다고 판단해 징계를 철회한 것으로 보입니다.포체티노 감독은 내일 포르투갈 리스본에서 열리는 스포르팅과의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 경기를 앞두고 이날 진행된 기자회견에서 당시 퇴장 판정에 다시 아쉬움을 드러냈습니다.그는 "이런 일이 절대 일어날 수 없다고 생각했기에 매우 실망스럽다"고 말했습니다.이어 "심판이 경기에 대한 감정적인 요소로 실수할 수 있다는 점은 받아들일 수 있다. 시야, 위치도 영향을 미칠 수 있다. 하지만 비디오 판독(VAR)이 있다면 그들은 뭘 하는 거냐"면서 "우리는 놀라운 차를 갖고 있지만, 그걸 운전할 만한 실력도 갖춰야 한다"고 비판했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)