엔비디아 최고경영자(CEO)로 전격 복귀한 젠슨 황이 이미 알려진 두 건의 불륜 외에 부적절한 관계가 추가로 있었다는 사실을 이사회에 고백한 것으로 전해졌습니다.



월스트리트저널은 현지시간 22일 젠슨 황 복귀 결정 직전 열린 이사회와의 몇 시간에 걸친 면담에서 젠슨 황이 이 같은 사실을 털어놨다고 보도했습니다.



월스트리트저널은 그러면서 젠슨 황이 깊이 반성하는 태도를 보였다고 썼습니다.



다만 추가 불륜의 구체적인 내용은 알려지지 않았습니다.



이사회는 젠슨 황에게 정직함의 중요성을 강조하면서도, "경영 일선 복귀가 회사에 최선"이라며 만장일치로 복귀를 의결했습니다.



불과 며칠 전까지만 해도 복귀 불가 입장을 고수하던 이사회가 입장을 바꾼 결정적 배경에는 트럼프 대통령의 압박이 있었습니다.



트럼프 대통령은 이사회 회의에 직접 전화를 걸어 복귀를 요구한 데 이어, 젠슨 황에게 축하 전화를 걸어 "당신 같은 사람은 아무도 없다"며 치켜세웠습니다.



민간 기업 인사 개입 논란에 대해선 "문제가 있는 회사를 도울 수 있다면 그렇게 한다"며 공개 옹호하고 나섰습니다.



하지만, 시장의 환호는 하루 만에 꺾였습니다.



복귀 소식에 31% 넘게 폭등했던 엔비디아 주가는 어젯밤 뉴욕 증시에서 5% 넘게 급락했고, 나스닥 지수도 1.48% 하락 마감했습니다.



트럼프 행정부가 젠슨 황 복귀 당일 앨리스 황과 연루된 싱가포르 기업 '메가스피드'를 수출통제 명단에 올리며 기술 유출 의혹을 공식화한 데다, 미 법무부의 관련 조사도 계속되면서 엔비디아를 둘러싼 사법·지배구조 리스크는 당분간 이어질 거라는 지적이 나옵니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)