▲ 호르무즈 해협의 유조선

이달 들어 국제 유가 하락세가 지속되고 있습니다.호르무즈 해협 주변에서 유조선과 화물선이 기뢰와 충돌하거나 발사체에 맞는 피해가 잇따르고 있음에도 호르무즈 해협을 통한 원유 공급 물량이 증가하는 조짐이 이러한 하락세를 이끄는 것으로 분석됩니다.국제 유가 벤치마크인 브렌트유는 지난달 30일 이란 전쟁 확전 우려와 호르무즈 해협의 원유 수송 차질 가능성에 배럴당 118달러까지 치솟은 뒤 하락세로 돌아섰습니다.현지시간 24일 ICE선물거래소에서 내년 1월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 91.40달러로 전 거래일보다 2.27% 올랐습니다.내년 1월 인도분 WTI 선물 종가는 2.35% 오른 배럴당 82.05달러로 마감했습니다.이날 국제 유가는 장중에는 공급 과잉 우려에 약 3개월 만에 최저 수준으로 떨어졌다가 호르무즈 해협 인근에서 선박들이 공격받았다는 소식에 상승세로 돌아서는 흐름을 보였습니다.이란 해군 공보실은 이날 오전 호르무즈 해협 동부 제한 구역에 진입한 유조선 2척이 기뢰와 충돌해 화재가 발생하고 기동력을 상실했다고 밝혔습니다.이란은 자국의 요구가 받아들여질 때까지 호르무즈 해협에 대한 통제를 강화하겠다고도 위협했다고 이란 반관영 타스님 통신이 보도했습니다.이날 브렌트유와 WTI 선물 종가는 지난달 30일 장중 고가 대비 각각 23%, 26% 급락한 수준입니다.도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 중간선거 이후 이란에 대한 추가 공습을 보류한 가운데 페르시아만 지역의 원유 수출이 급증한 영향입니다.이번 4분기 원유 시장은 공급 과잉으로 돌아설 것이라는 게 국제에너지기구(IEA)의 전망입니다.미즈호시큐리티스 USA의 에너지 선물 부문 책임자인 로버트 야우거는 "현 상황은 간헐적으로 충돌 상황이 일어나는, '전쟁이면서도 전쟁은 아닌' 상태에 가깝다"고 블룸버그 통신에 말했습니다.그는 이런 시나리오에서는 "공급 과잉이 앞으로 몇 주 동안 시장의 주된 화두가 될 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)