▲ 부산지방법원

길을 걷던 9세 여자아이를 유인하려 한 남성이 징역형의 집행유예를 선고받았습니다.오늘(25일) 법조계에 따르면 부산지법 서부지원 형사단독 이유섭 판사는 미성년자유인미수 혐의로 기소된 A 씨에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고하고 보호관찰을 명령했습니다.A 씨는 지난 7월 10일 오후 6시쯤 부산 사상구 길거리에서 맞은편에서 걸어오던 9세 여아 B 양에게 같이 가자고 말하며 유인하려 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.B 양은 A 씨의 말을 듣고 부모에게 전화를 거는 척하며 현장에서 달아나 범행은 미수에 그쳤습니다.A 씨는 2023년에도 동종 범죄로 징역형 집행유예를 선고받은 전력이 있었던 것으로 드러났습니다.이 판사는 피고인이 아동을 유인하려다가 미수에 그친 범행으로 피해 아동이 상당한 정신적 충격을 받았을 것으로 보이고, 동종 범죄로 처벌받고도 다시 범행해 비난 가능성이 높다고 밝혔습니다.다만 A 씨가 앓고 있는 정신질환이 범행에 상당한 영향을 미친 것으로 보이고, 사건 직후 병원에 입원해 치료받게 된 점 등을 고려했다고 설명했습니다.재판부는 A 씨가 지속적인 치료와 재발 방지를 다짐한 점도 양형에 참작했다고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)