▲ 서울 서초구 대법원 모습

외국에 사업장을 둔 한국 법인이 '외국납부세액 공제한도액'을 계산할 때 괌과 북마리아나 제도는 미국과 구별되는 별개 국가로 봐야 한다는 대법원 판결이 나왔습니다.대법원 2부(주심 오경미 대법관)는 보험회사인 A사가 세무 당국을 상대로 "법인세 경정거부 처분을 취소하라"며 낸 소송에서 원심의 원고 패소 판결을 최근 확정했습니다.A사는 한국에 본사를 둔 보험업체로 미국 하와이, 캘리포니아, 뉴욕을 비롯해 미국령인 괌 등에 사업장을 두고 있습니다.A사는 2015∼2019 사업연도 법인세를 신고하면서 미국 연방정부에 낸 세금과 괌·북마리아나 제도 정부에 낸 세금을 구분해 외국납부세액 공제한도액을 계산했습니다.이어 각 세액을 해당 사업연도의 법인세액에서 공제해 법인세를 산출했습니다.하지만 이후 A사는 두 정부에 낸 세액을 구분하지 않고 공제한도금액을 계산해야 한다며 세무서에 "초과 납부한 법인세를 환급해 달라"고 경정청구를 했습니다.미국과 괌·북마리아나 제도는 '하나의 국가'라는 취지에서입니다.세무서가 이를 받아들이지 않자 A사는 행정소송을 냈습니다.A사는 법정에서 괌·북마리아나 제도는 미국령으로서 미국이 소유한 해외 영토에 불과하며, 이곳 정부는 미국이 위임한 자치권에 따라 설립됐을 뿐 외교·국방 등에서 독자적 주권을 행사할 수 없다고 지적했습니다.괌·북마리아나 제도가 미국과 구별되는 '국가'가 아니라는 주장입니다.하지만 1심은 "국가별 외국법인세액 공제한도금액을 계산할 때 괌·사이판은 미국에 포함되지 않는 별개 국가로 해석해야 한다"며 A사 주장을 받아들이지 않았습니다.1심은 법인세법이나 그 시행령에서 '국가'의 뜻에 관한 별도 규정을 두지 않기 때문에 국내법에 준하는 효력을 가진 한·미 조세조약 내용에 따라 해석해야 한다고 봤습니다.이 조약은 미국을 "미국의 제 주와 콜롬비아 특별구, 영해, 영해 밖의 미국 연안에 인접한 해저 지역의 해상과 하층토 중 일정 범위 내의 것'으로 규정해 괌·사이판은 포함하지 않았습니다.2심 역시 "괌과 북마리아나 정부는 50개 주와 콜롬비아 특별구를 관할하는 미국 정부와 별개의 독자적 과세권을 행사한다"며 세무 당국의 손을 들어줬습니다.대법원은 2심 판단에 오류가 없다고 판단했습니다.대법원은 "법인세법 시행령상 '국가'는 국제법상 독립된 주권국가로서의 지위와 별개로 국외원천소득에 대해 우리나라 정부 외에 관세권을 행사할 수 있고, 나아가 조세에 관해 별도의 법제와 관할권을 가진 정부 또는 그 권한이 미치는 지역을 포함하는 뜻으로 봐야 한다"고 짚었습니다.(사진=연합뉴스)