⚡ 스프 핵심요약



직원 20명도 안 되던 시절, 수백억 원대 인수 제안 : 김재원 엘리스그룹 대표는 창업 초기 회사를 매각할 기회가 있었지만 동료들의 의견이 엇갈리면서 사업을 계속하기로 했다고 밝혔습니다.



AI 디지털교과서 사업에 대규모 투자했다가 정책 변화로 위기 : 김 대표는 10년 동안 축적한 자금과 차입금까지 동원해 GPU를 확보했지만, AI 디지털교과서의 법적 지위가 교육자료로 바뀌면서 당초 사업 계획에 차질이 생겼다고 설명했습니다.



교육기업에서 AI 인프라 기업으로 전환 : 기존에 확보한 GPU가 새로운 AI 연산 수요와 연결되면서 클라우드 사업이 성장했습니다. 엘리스그룹의 2026년 상반기 연결 매출은 344억 원, 영업이익은 103억 원입니다. 2026년 10월 20일 코스닥에 상장했습니다.

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1. 엔비디아 입사를 기다리지 않았던 청년

2. "상금 받으려고 법인을 만들었는데..." 알파고가 불러온 전환점

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3. "10년 동안 모은 돈에 차입까지 해서 GPU를 샀죠"

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4. 교육용으로 샀던 GPU가 AI 인프라 사업의 기반으로

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5. "하루에 200억이 내려갔는데…"

Q&A | 김재원 대표의 선택과 엘리스그룹의 미래

직원이 20명도 채 되지 않던 스타트업에 수백억 원대 인수 제안이 들어왔다. 창업한 지 얼마 지나지 않은 회사였다. 창업자에게는 회사를 매각하고 상당한 부를 얻을 수 있는 기회였다. 김재원 엘리스그룹 대표는 당시 자신도 매각을 고려했다고 털어놨다."받으려고 했지만 마지막은 안 했죠."최종 결정까지는 적지 않은 고민이 있었다고 한다. 김 대표를 포함한 핵심 의사결정자 다섯 명의 의견이 갈렸다. 김 대표의 설명에 따르면 두 명은 매각에 찬성했고, 다른 두 명은 반대했다. 김 대표의 선택에 따라 회사의 운명이 달라지는 상황이었다.결국 김 대표는 회사를 팔지 않았다. 매각을 반대하는 동료들의 뜻을 외면하기 어려웠다는 설명이다.그때 회사를 매각했다면 이후의 이야기는 달라졌을 것이다.2015년 11월 설립된 엘리스그룹은 AI 교육 실습 플랫폼으로 출발해 현재는 GPU·NPU 클라우드와 AI 데이터센터, AX 솔루션으로 사업을 확장한 기업이다. 2026년 10월 20일 코스닥에 상장했다. 공모가는 희망 범위 상단인 9만 500원이었고, 공모가 기준 시가총액은 약 1조 원이었다. 그러나 상장 첫날 종가는 6만 1,500원으로 공모가보다 32.04% 낮았고, 이튿날에는 상한가(7만 9,900원)로 마감했다.교육 플랫폼을 만들던 작은 스타트업이 AI 인프라 기업으로 변신하기까지 어떤 일이 있었을까.SBS '빡종원의 소맥회동'에서 김재원 대표에게 지난 11년의 선택과 위기에 관해 들었다.김 대표는 처음부터 창업을 목표로 삼았던 것은 아니었다. 캐나다에서 고등학교와 대학을 다닌 뒤 현지 통신회사에 취직했다. 그에 앞서 엔비디아 입사를 추진하기도 했다고 한다. 하지만 입사까지 기다려야 하는 상황이 생기자 다른 회사를 선택했다."너무 가고 싶었으면 기다렸을 것 같은데, 그 당시의 엔비디아는 그런 정도의 엔비디아라고 생각은 못했고 그래서 다른 데 갔죠."지금의 엔비디아였다면 어땠을까. 김 대표는 오래 기다렸을 것이라고 웃으며 답했다.캐나다에서의 직장 생활은 만족스러웠다. 업무 부담이 크지 않았고 개인적으로 활용할 수 있는 시간도 많았다. 그런데 오히려 그 여유가 새로운 진로를 고민하게 만들었다."회사 생활을 3년 했을 때 사실 되게 행복했어요. 시간도 많았고요. 워라밸이 진짜 좋아서 생각할 시간이 너무 많았어요. 그러다 생각을 했죠. 20대 때 이렇게 편하면 안 될 텐데."김 대표는 2012년 한국으로 돌아와 KAIST에서 머신러닝과 자연어 처리 등을 연구하기 시작했다."2012년 2월 마지막 금요일에 퇴사해서 토요일 비행기를 타고 월요일에 대전에서 수업을 했어요."김 대표는 이후 독일 베를린공대와 미국 하버드대학교에서도 연구 경험을 쌓았다고 소개했다. 특히 AI를 활용한 교육 분야에 관심을 갖게 된 것이 훗날 창업의 출발점이 됐다.창업 과정은 일반적인 성공담과는 거리가 있었다. 김 대표에 따르면 연구과제로 창조경제 관련 대회에 참가해 1등을 했는데, 상금을 받으려면 법인 계좌가 필요했다."상금을 법인 계좌에 넣어야 돼서 부랴부랴 법인을 만든 거예요."법인을 설립한 뒤에도 연구실 생활을 계속했다. 그러다 회사 운영에 필요한 등기 절차를 제대로 챙기지 않아 과태료 통지서를 받았다."회사를 한 다음에 주주총회를 해서 등기를 해야 되는데 제가 그걸 몰라서 그냥 놔뒀더니 과태료가 날아왔어요. 그때부터 이제 사업을 해야겠다고 생각했죠."사업 아이템은 있었다. 대학에서 학생들의 코딩 과제를 제출하고 평가하는 어려움을 인공지능으로 해결하는 교육 플랫폼이었다. 김 대표는 앞서 2022년 한 인터뷰에서도 KAIST 박사과정 조교 시절 종이로 코딩 답안을 채점하다 한계를 느껴 자동 채점 플랫폼을 만들었고, 2015년 이 플랫폼을 함께 개발한 대학원생 2명과 엘리스를 창업했다고 설명한 바 있다. 다만 2015년 당시 AI 기술을 바라보는 시장의 시선은 지금과 달랐다. AI를 활용한 교육 서비스가 얼마나 큰 시장으로 성장할 수 있을지도 불확실했다.전환점은 2016년 3월 이세돌 9단과 구글 딥마인드의 알파고가 벌인 바둑 대국이었다."2016년도에 갑자기 이세돌 9단이 바둑 한번 두시더니 AI 시대가 난리가 났어요. 회사를 유지하고 성장시킬 시장 환경이 마련됐죠."AI에 대한 관심이 폭발적으로 커지면서 관련 교육 수요도 확대됐다.엘리스는 코딩 실습과 평가를 온라인으로 제공하는 교육 플랫폼을 바탕으로 대학과 기업 고객을 확보하기 시작했다. 2022년 기준으로 국내 20위권 기업 중 18곳을 포함해 1,000여 개 기업·기관이 고객이었다.김 대표가 특히 기억하는 초기 고객은 SK네트웍스였다. 당시 경영진이 직접 코딩 교육을 경험한 뒤 직원 교육으로 확대했다는 것이다."SK네트웍스 사장님이 문과생이신데 저희 교육과정의 코딩 실습을 다 푸신 거예요."한 기업에서의 도입 경험은 다른 기업으로 사업을 확대하는 계기가 됐다. 김 대표는 이후 LG와 삼성, 현대 등으로 고객사가 늘어났다고 설명했다.엘리스그룹의 출발점은 클라우드를 기반으로 학습자마다 가상화된 실습 환경을 제공하는 교육 플랫폼이었다. 이후 AI 모델 개발 등으로 교육과정이 확장되면서 고성능 GPU를 활용할 수 있는 컴퓨팅 환경이 필요해졌다. 회사는 이를 뒷받침할 자체 GPU·NPU 클라우드를 개발했고, 나아가 모듈식 데이터센터(PMDC) 개발로 사업을 넓혔다.훗날 AI 인프라 사업으로 영역을 넓힐 수 있었던 기반이었다.김 대표가 가장 힘들었던 시기로 꼽은 것은 창업 초기나 기업공개 과정이 아닌 2025년이었다."실제 작년이 제일 힘들었습니다."당시 엘리스그룹이 주목하고 있던 시장은 초·중등 교육이었다. 기업 재직자 교육과 취업 교육 등으로 사업을 확대한 뒤, AI 디지털교과서 사업을 통해 학교 교육시장에 진출하려 했다."교육으로 시작해서 재직자 교육, 대기업 다 잡고 그다음에 취업 교육을 했고요. 교육의 꽃이 어디냐고 보면 초·중등 교육이에요."엘리스그룹은 한국교육학술정보원(KERIS)의 중등 영어·정보 과목 AI 디지털교과서 프로토타입 개발 사업에 선정됐고, 자체 AI 튜터 '헬피'를 적용한 중학교 정보 교과 AI 디지털교과서를 개발했다. 김 대표는 이를 위해 GPU를 대규모로 구매하고 개발자도 채용했다고 설명했다."선정이 돼서 서비스를 하기 위해 GPU도 엄청 사고 개발자도 엄청 채용했어요. 진짜 제대로 된 컴퓨터 교육을 학생들이 받을 수 있게 하자는 생각이었죠."GPU는 AI 모델을 학습시키고 실행하는 데 필요한 핵심 연산 자원이다. AI 서비스를 대규모로 제공하려면 고성능 GPU와 이를 운영할 데이터센터, 소프트웨어 등 상당한 인프라 투자가 필요하다.김 대표는 당시 투자 규모를 설명하며 회사가 축적한 자금뿐 아니라 외부 차입까지 활용했다고 밝혔다."그때 진짜 회사가 10년 동안 모았던 모든 돈을, 그리고 차입까지 해서 다 GPU를 샀죠."실제 금융감독원 공시를 인용한 보도에 따르면 엘리스그룹의 총차입금은 2024년 51억 원에서 2025년 298억 원으로 늘었다.그러나 AI 디지털교과서 정책은 당초 계획대로 진행되지 않았다.2024년 12월 이후 정치적 환경이 급변한 가운데, 같은 달 26일 국회 본회의는 AI 디지털교과서를 교과서가 아닌 교육자료로 규정하는 초·중등교육법 개정안을 의결했다. 교육부는 재의요구를 건의했다. 이후 2025년 8월 4일 국회 본회의에서 같은 취지의 개정안이 통과되면서 AI 디지털교과서의 법적 지위는 교과서에서 교육자료로 바뀌었다. 법은 공포 즉시 시행됐고, 교육부는 2026학년도 AI 디지털교과서 검·인정 절차를 중단했다.학교 현장에서의 채택과 활용에 대한 당초 기대가 흔들리면서 관련 사업을 준비하던 기업들도 영향을 받았다. 2025년 상반기 전국 초·중·고 채택률은 약 33%였고, 실제 접속률은 10%에도 못 미친다는 국회 지적도 나왔다.김 대표 역시 사업 계획에 큰 차질이 생겼다고 설명했다."상반기 때 완전 멈췄고 그래서 쓸 수가 없었는데…."초·중등 교육시장 확대를 예상하고 단행했던 투자가 회사에 부담으로 돌아온 것이다.그런데 이 투자는 예상하지 못한 방향으로 새로운 기회를 만들었다.AI 디지털교과서 사업이 어려움을 겪는 사이, 국내 AI 산업에서는 다른 수요가 급증하고 있었다. 생성형 AI와 대규모 언어모델 개발이 확산되면서 기업과 연구기관들이 고성능 GPU 확보에 나선 것이다. 정부도 AI 컴퓨팅 인프라 확충을 주요 정책으로 추진하기 시작했다.엘리스그룹은 2025년 하반기 과학기술정보통신부의 AI 컴퓨팅 자원 활용 기반 강화(GPU 임차 지원) 사업에 공급사로 참여해 엔비디아 B200 512장을 모듈형 데이터센터를 통해 제공하게 됐다."하반기에 과기부에서 수요가 있어가지고…."김 대표는 기존에 확보한 GPU가 새로운 사업에 상당한 도움이 됐다고 설명했다.사업의 무게중심도 달라졌다. 원래는 학생들이 엘리스의 교육 플랫폼에서 AI를 배우고 실습하도록 하는 것이 목표였다. 그러나 GPU를 필요로 하는 시장이 커지면서 교육 서비스를 제공하는 기업에서 AI 연산 인프라를 제공하는 기업으로 영역을 넓히게 됐다."개인으로 보면 학생들이 우리가 만든 플랫폼에서 교육을 한다는 게 되게 뿌듯했던 상황인데…."김 대표는 교육사업에 대한 아쉬움을 드러내면서도 사업 확장에 대해 이렇게 설명했다."결국 우리가 의도하지 않게 클라우드 회사로 변모하면서 훨씬 커졌죠."다만 클라우드 사업의 뿌리는 AI 디지털교과서 논란 이전으로 거슬러 올라간다. 증권신고서를 인용한 보도에 따르면 전체 매출에서 클라우드가 차지하는 비중은 2023년 6.6%, 2024년 8.5%였고, 2025년 44.2%, 2026년 상반기 76.2%로 빠르게 커졌다.실제 엘리스그룹의 최근 사업 구조에서도 이러한 변화가 확인된다. 회사는 교육 플랫폼인 '엘리스LXP' 외에도 GPU·NPU 기반 클라우드 서비스와 모듈형 AI 데이터센터인 'AI PMDC', 기업용 AI 솔루션 등을 주요 사업으로 내세우고 있다.특히 2026년 6월 8일에는 과학기술정보통신부가 추진한 약 2조 800억 원 규모의 첨단 GPU 확보·구축·운용지원 사업에서 네이버클라우드, 삼성SDS와 함께 참여 기업으로 선정됐다. 세 기업이 확보·구축할 GPU는 엔비디아 베라루빈 2,016장과 B300 7,688장 등 모두 9,704장이다. 이 가운데 엘리스그룹은 B300 2,560장을 맡아, 4개 동에 동당 640장씩 배치할 계획이다. 교육 플랫폼 기업으로 출발한 엘리스그룹이 대형 클라우드 기업들과 함께 국가 AI 인프라 사업에 참여하는 기업으로 성장한 것이다.경영 실적에서도 변화가 나타났다.엘리스그룹이 코스닥 상장 과정에서 공개한 2026년 상반기 연결 매출액은 344억 원, 영업이익은 103억 원이다. 2025년 연간 매출 395억 원, 영업이익 52억 원과 비교하면, 반기 매출이 전년 연간 매출의 약 87%에 이르고 영업이익은 이미 전년 연간 실적을 넘어섰다. 2025년 영업이익은 전년(83억 원)보다 37% 줄었다.다만 AI 인프라 사업의 성장 가능성과 별개로 대규모 설비투자에 따른 부담, GPU의 기술 변화 속도, 수요 지속성 등은 앞으로도 관리해야 할 과제다. 교육사업을 위해 확보한 GPU가 새로운 시장에서 활용됐다는 사실만으로 모든 투자 위험이 해소됐다고 볼 수는 없다.기업공개 이후 김 대표에게는 또 다른 과제가 생겼다. 주주들의 기대에 부응하는 일이다.엘리스그룹은 2026년 10월 20일 코스닥에 상장했다. 공모가는 희망 범위 상단인 9만 500원으로 확정됐고, 공모 규모는 약 2,011억 원, 공모가 기준 예상 시가총액은 1조 원 수준이었다. 기관 수요예측 경쟁률은 388.84대 1, 일반 청약 경쟁률은 408.17대 1이었고 청약 증거금은 약 10조 2,600억 원이 몰렸다.그러나 상장 첫날 주가는 시초가 7만 5,700원(공모가 대비 -16.4%)으로 출발해 6만 1,500원(-32.04%)으로 마감했다. 기관 배정 물량의 68.7%가 의무보유를 확약하지 않아 첫날부터 매도가 가능했던 점이 수급 부담으로 지적됐다. 블룸버그와 로이터 등 외신은 이를 AI 기업 가치평가 논란과 연결해 보도했다.하루 뒤인 21일에는 29.92% 오른 7만 9,900원으로 상한가를 기록했고, 22일에는 9만 3,600원에 마감했다.증권신고서 기준 김 대표의 보유 주식은 약 307만 주로, 주가가 주당 6,500~9,800원 움직이면 평가액이 200억~300억 원 달라지는 규모다. 이 주식은 상장일부터 2년간 매각이 제한된다.하지만 단기적인 주가 움직임에 경영자가 직접 대응할 수 있는 수단은 제한적이다. 김 대표는 주주들에 대한 책임감을 느끼면서도 결국 사업의 성과로 평가받아야 한다는 취지로 설명했다."믿고 투자해 주신 분들한테는 잘해야겠다는 생각은 있는데, 그렇다고 저도 열심히 살았는데 뭐 할 수 있는 게 없잖아요."창업자는 장기적인 사업 성장에 집중하지만 투자자에게는 당장의 주가 변동이 손익으로 이어진다. 상장 한 달 뒤부터는 기존 주주 물량의 보호예수가 단계적으로 풀려, 수급 변수도 남아 있다.엘리스그룹이 앞으로 증명해야 할 것은 AI 인프라 시장의 성장 가능성만이 아니다. 대규모 투자로 확보한 자원을 안정적인 수익과 기업가치로 연결할 수 있는지도 중요한 과제다.11년 전 연구실에서 출발한 교육 플랫폼은 이제 AI 인프라 사업을 핵심 성장동력으로 삼고 있다.수백억 원대 인수 제안을 거절했다는 창업자는 교육시장에 미래를 걸었다가 예상하지 못한 정책 변화로 위기를 겪었고, 그 과정에서 확보한 GPU를 바탕으로 새로운 사업 기회를 찾았다. 김 대표는 이 변화를 계획했던 결과가 아니라고 말했다.AI 산업의 변화 속도가 빠른 만큼 엘리스그룹의 다음 선택이 어떤 결과로 이어질지는 아직 알 수 없다. 다만 김 대표의 지난 11년은 기술기업의 성장 과정에서 중요한 것이 미래를 정확히 예측하는 능력만은 아니라는 점을 보여준다.예상과 다른 상황에 직면했을 때, 이미 확보한 기술과 자원을 어떻게 새로운 사업 기회로 연결하느냐도 기업의 운명을 바꿀 수 있기 때문이다.A. 김 대표 자신도 매각을 검토했지만, 핵심 의사결정자들의 의견이 갈렸다고 합니다. 김 대표의 설명으로는 두 명은 매각에 찬성했고 두 명은 반대했습니다. 김 대표는 일주일 동안 고민한 끝에 매각하지 않기로 했습니다. 매각에 반대하는 동료들의 의견을 외면하기 어려웠다고 설명했습니다.A. 김 대표는 AI 교육 관련 연구과제로 대회에서 1등을 한 뒤 상금을 받기 위해 법인을 설립했다고 설명했습니다. 이후 법인 운영에 필요한 절차를 제대로 알지 못해 과태료를 받기도 했습니다. 2016년 알파고 열풍 이후 AI 교육시장이 성장할 환경이 만들어졌다고 말했습니다.A. 기업 교육과 취업 교육에 이어 초·중등 교육시장으로 사업을 확대하려 했기 때문입니다. 관련 사업을 준비하면서 개발자를 채용하고 GPU를 대량으로 확보했습니다. 김 대표는 회사가 10년 동안 축적한 자금과 차입금까지 동원했다고 밝혔습니다.A. 2025년 8월 AI 디지털교과서가 교육자료로 분류되면서 교육사업 활용 계획에 차질이 생겼습니다. 이후 2025년 하반기 과기정통부 GPU 임차 지원 사업과 2026년 2조 800억 원 규모의 첨단 GPU 확보·구축 사업 등 정부의 AI 컴퓨팅 사업에서 새로운 수요가 생겼습니다. 김 대표는 이를 계기로 교육기업이 클라우드 기업으로 사업 영역을 넓히게 됐다고 설명했습니다. 다만 회사의 클라우드 매출은 2023년부터 이미 발생하고 있었습니다.A. AI 교육 플랫폼과 함께 GPU·NPU 클라우드, 모듈형 AI 데이터센터, 기업용 AI 솔루션 등을 제공하고 있습니다. 2026년 6월에는 정부의 첨단 GPU 확보·구축 사업 참여 기업으로 선정됐으며, 상반기 연결 매출은 344억 원, 영업이익은 103억 원입니다.