수영장에 빠진 두 살배기 여자아이를 반려견이 구해 화제가 되고 있습니다.



지난 20일 브라질 마투그로수주에 사는 마이테는 가족이 머물던 친척 집 수영장에 혼자 들어갔습니다. 당시 CCTV 영상을 보면 아이는 수영장 계단을 따라 천천히 물속으로 내려갔는데요. 그러나 몸을 제대로 가누지 못했고, 머리를 물 위로 유지하기 어려운 상황에 놓였습니다.



이 모습을 가장 먼저 본 건 반려견이었는데, 망설임 없이 물속으로 몸을 던집니다. 아이는 자신을 구하러 온 개를 붙잡고 잠시 버티다가 곧이어 뛰어온 엄마에게 안겨 구조됐습니다.



아이의 어머니는 사고 당시 영상을 공개하면서 반려견 테레자를 향해 딸의 생명을 구한 영웅이라고 치켜세웠습니다. 그러면서 다른 부모들에게도 주의를 당부했습니다. 그녀는 "단 2초 만에도 비극이 일어날 수 있다"라고 강조했습니다.



(구성 : 양현이, 영상편집 : 홍진영, 디자인 : 이정주, 출처 : Instagram (@gladissafilbido), 제작 : 디지털뉴스부)