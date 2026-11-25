▲ MLB 컵스와 대형 계약에 합의한 일본 타격 3관왕 사토

일본프로야구 타격 3관왕 출신 내야수 사토 데루아키(27)가 미국프로야구 메이저리그(MLB) 시카고 컵스로 이적합니다.MLB닷컴 등 미국 언론은 사토가 컵스와 6년간 1억 2천만 달러(약 1천613억 원)를 받는 조건에 합의했으며 현재 신체검사 결과를 기다리고 있다고 25일(한국시간) 전했습니다.컵스는 전날 왼팔 투수 트레버 로저스에게 5년간 1억 2천만 달러를 투자한 데 이어 이틀 연속 메가톤급 계약으로 빅리그를 깜짝 놀라게 했습니다.한신 타이거스의 간판타자인 사토는 포스팅시스템으로 MLB의 문을 두드려 역대 일본 및 아시아 선수 최고 금액에 빅리그 이적을 앞뒀습니다.우투좌타인 사토는 지난해 센트럴리그 최우수선수(MVP)를 차지했고 올해에는 타격(타율 0.306), 홈런(39개), 타점(106개) 타격 부문 3관왕을 달성했습니다.이번 시즌 세이부 라이언스 소속으로 퍼시픽리그 평균자책점 1위(1.36)를 차지한 우완 투수 다이라 가이마(27)는 5년 8천만 달러에 토론토 블루제이스와 계약했습니다.올해 12승을 포함해 일본에서 8년 통산 37승 24패, 62세이브, 탈삼진 620개를 기록한 다이라가 시속 160㎞에 육박하는 빠른 볼을 앞세워 토론토의 2선발로 활약할 것이라고 MLB닷컴은 예상했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)