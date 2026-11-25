▲ 신현송 한국은행 총재

오는 26일 한국은행 금융통화위원회의 기준금리 인상 가능성이 제기되는 가운데 외국인이 3년과 10년 국채선물을 대거 사들였습니다.채권시장에서는 최근 주가 하락이 소비 회복을 더디게 해 이번이 금리인상 사이클의 마지막 인상이 될 가능성에 외국인이 베팅했다는 해석이 나옵니다.금융투자업계에 따르면 외국인은 어제 10년 국채선물을 1만 3천18계약 순매수했습니다.지난 6월 2일 2만 1천199계약 이후 최대입니다.3년 국채선물도 1만 4천681계약 순매수해 지난 10월 26일 1만 8천624계약 이후 가장 많았습니다.10월에는 매수세가 3년물에 더 많이 몰리면서 기존 매도 포지션을 되사는 숏커버링이라는 해석이 우세했지만, 최근에는 10년물 매수세도 두드러지면서 채권시장의 궁금증을 자아냈습니다.외국인은 지난 18일부터 어제까지 5거래일 연속 10년 국채선물을 순매수했습니다.이 기간 순매수 규모는 2만 5천808계약입니다.한 외국계 증권사 채권 운용역은 외국인들이 이번 금통위 인상이 이번 사이클의 마지막 인상이라는 데 베팅하는 것 같다고 밝혔습니다.코스피는 어제 큰 폭으로 반등했지만, 그간 주가 하락으로 가계가 보유한 주식의 가치가 줄어 소비가 늘기 어려울 수 있어 외국인이 마지막 금리 인상에 베팅했다는 설명입니다.한은은 지난 8월 경제전망보고서에서 증시 조정이 소비에 미치는 영향을 분석했습니다.신현송 한은 총재도 10월 금통위 기자간담회에서 주가 하락으로 소비가 일시적으로 둔화할 수 있다고 진단했습니다.당시 수출과 투자에 따른 소득 개선을 감안하면 소비의 큰 흐름은 견조하다고 평가했지만, 이후 주가는 상당폭으로 떨어진 상태입니다.통상 금리 인상 사이클의 막바지에는 이후 장기물 중심의 금리 하락을 예상해 장·단기 금리차 축소에 베팅하는 플래트너 거래 즉 장기물 매수가 나타나는 경향이 있습니다.높아진 기준금리에 단기금리 하락폭이 제한되는 반면, 장기 금리는 경기 둔화와 향후 인하 가능성을 반영해 먼저 내리기 때문입니다.11월 금통위에서 기준금리 인상을 시장이 이미 반영하고 있는 만큼 금리 결정 이후 한은의 메시지가 중요해질 전망입니다.다른 증권사 채권 운용역은 한은이 반도체 호조로 성장률 전망을 높이더라도 내수 회복이 더딘 만큼 한은이 인상 뒤에는 예상보다 신중한 메시지를 낼 것으로 보인다고 말했습니다.이어 외국인도 비둘기파적인 금통위를 예상하고 국채선물을 매수했을 가능성이 있다는 해석도 나옵니다.외국인 입장에서는 한은이 마지막 금리 인상을 하든 추가 인상 가능성을 열어두든 나쁘지 않은 레벨이라는 진단도 나왔습니다.NH투자증권 강승원 연구원은 추가 인상 가능성을 열어두더라도 장기물에 반드시 악재는 아니라며 기준금리가 3.50%까지 오르면 경기 둔화 우려가 커져 오히려 장기 금리의 하락 요인이 될 수 있다고 설명했습니다.KB증권 임재균 연구원은 주가 하락에 따른 소비 위축 가능성과 함께 추세 추종 펀드의 기계적 매수가 순매수 규모를 키웠을 가능성을 짚었습니다.한편 지난 일주일간 금통위 전망을 내놓은 증권사 16곳은 모두 한은이 이달 기준금리를 0.25%포인트 올려 3.25%로 결정할 것으로 전망했습니다.NH투자증권과 하나증권 등 7곳은 만장일치 인상을, KB증권과 한국투자증권 등 6곳은 동결 소수의견 1명을 예상했습니다.최종금리는 3.50%를 제시한 곳이 7곳으로 가장 많았습니다.하나증권 박준우 연구원은 보고서에서 이번 회의의 관건은 인상 여부보다 2027년 성장률 전망 상향 조정 폭과 점도표라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)