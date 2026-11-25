더불어민주당이 조희대 대법원장의 탄핵소추를 추진하는 것을 두고 판사들과 법조계 여론이 연일 고조되고 있습니다.



법조계에 따르면 양시호 수원지법 부장판사는 법원 내부망인 코트넷에 '재판에 매진하고 싶습니다'라는 제목의 글을 올리고 "재판 결과를 계기로 한 법관 탄핵은 법관의 소명의식에 씻을 수 없는 상처를 주는 일"이라면서 "계엄 선포만큼이나 대한민국 민주주의 역사에 오점으로 기록될 일이 되지 않을까 지극히 염려스럽다"고 밝혔습니다.



이어 "재판을 진행해 헌법과 법률, 양심에 따른 결과를 도출하라는 것은 법관에게 주어진 임무이고 법관의 존재 이유이며 그 자체"라고 강조했습니다.



최근 주요 사건들 선고 결과에 대한 정치권의 의혹 제기를 염두에 둔 발언으로 풀이됩니다.



해당 글에는 공감하는 댓글이 다수 달렸습니다.



한 판사는 "누구든지 동료들이 선고하는 판결에 특정한 프레임을 덧씌워서 각자 해석하고픈 대로 해석하지 않았으면 좋겠다"고 밝혔습니다.



오는 30일 정기회의를 앞두고 있는 전국법관대표회의는 사전 안건 접수를 마감했지만, 조 대법원장 탄핵 관련 대응이 정식 안건으로 접수되진 않은 것으로 알려졌습니다.



다만 안건은 현장에서도 추가 회부될 수 있는 만큼, 당일에 구체적인 논의가 있을 것이란 전망입니다.



전국법관대표회의 관계자는 "각급 법원 대표들이 내부 여론을 모으고 있다"고 밝혔습니다.



과거 사법파동 사태와 같이 공동 성명이나 개별 법원의 판사회의 소집, 연판장 작성 등으로 이어질 가능성도 제기됩니다.



(취재: 정다은, 영상편집: 이유진, 디자인: 이수민, 제작: 디지털뉴스부)